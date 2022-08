Figli Julio Iglesias, chi sono/ 8 eredi: Chábeli, Enrique, Miguel Alejandro, Rodrigo…

Chi sono i figli di Julio Iglesias? Il celebre cantante divenne padre per ben otto volte nel corso della sua esistenza. Dalla storia d’amore con la sua prima moglie, Isabel Preysler, nacquero Chábeli, primogenita, Julio Jr. ed Enrique. Invece, dal matrimonio con Miranda Rijnsburger vennero alla luce Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), le gemelle Cristina e Victoria (2001) e Guillermo (2007).

Tuttavia, ci sarebbe un nono figlio nella vita di Julio Iglesias, che non è mai stato riconosciuto da quello che lui sostiene essere suo padre. Si tratta del 45enne Javier Sánchez, classe 1976 e figlio dell’ex ballerina portoghese Maria Edite Santos, con la quale il cantante ebbe una breve relazione. Nel 1992 intentò per la prima volta causa, ma Iglesias non si è mai voluto sottoporre al test di paternità. Nel 2019, come riporta il “Corriere della Sera”, c’è stato un nuovo processo, nel quale “il tribunale di Valencia ha riconosciuto Julio come padre biologico di Javier, ma l’artista ha impugnato il verdetto. In seguito, la Corte Provinciale di Valencia ha ribaltato la sentenza del primo giudice e la vicenda è approdata alla Corte Suprema, che nell’aprile 2021 ha respinto tutte le richieste avanzate da Sánchez”.

JULIO IGLESIAS, CHI SONO I SUOI OTTO FIGLI? IL PIÙ FAMOSO È ENRIQUE

Fra i figli di Julio Iglesias, indubbiamente il più famoso è Enrique Iglesias, che ha seguito le orme paterne in termini di carriera. Si tratta, infatti, di un noto cantante e cantautore spagnolo e di uno degli artisti di musica latina che ha venduto di più, con vendite stimate di oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo. Come si legge sui portali specializzati, Enrique ha avuto cinque singoli nella Top Five di Billboard Hot 100, inclusi due primi posti. A partire da ottobre 2020, Iglesias detiene la posizione numero uno nelle classifiche Greatest of All-Latin Artists.

Inoltre, il più celebre dei figli di Julio Iglesias è il detentore del primato per il maggior numero di canzoni al numero uno della classifica Billboard Hot Latin Songs con 27 singoli e nella classifica Latin Pop Airplay con 24 canzoni. Nel dicembre 2016, la rivista Billboard lo ha nominato il 14° artista di discoteca maschile di maggior successo di sempre.











