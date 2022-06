Figli Leonardo Del Vecchio/ Sei avuti tra 3 unioni: Leonardo Maria in Luxottica, poi…

Chi sono i sei figli di Leonardo Del Vecchio

Quella di Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, è una famiglia molto ampia. Se, infatti, l’azienda da lui fondata ha avuto un percorso molto chiaro e delineato, lo stesso non si può dire per il sistema familiare. Leonardo Del Vecchio, venuto a mancare all’età di 87 anni dopo un lungo ricovero al San Raffaele di Milano a causa di una polmonite, lascia sei figli avuti da tre differenti unioni. Nel dettaglio, scrive Corriere della Sera, Claudio, Marisa, Paola sono i figli nati dal primo matrimonio con Luciana Nervo. Leonardo Maria è il figlio avuto con Nicoletta Zampillo, la seconda moglie che ha poi risposato nel 2010. Infine Luca e Clemente sono gli ultimi due nati, oggi ancora minorenni, frutto dell’unione con Sabina Grossi.

Il primogenito sarebbe l’unico ad aver seguito le orme del padre entrando nell’azienda di famiglia ma in realtà anche Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di entrare nel mondo dell’imprenditoria e, come rivela Affaritaliani.it, è uno degli uomini d’affari più influenti del nostro Paese, nonché uno dei più giovani ed erede dell’impero Luxottica.

Leonardo Maria Del Vecchio è uno dei sei figli del patron di Luxottica, anche lui imprenditore

Leonardo Maria Del Vecchio è nato a Milano il 6 maggio del 1995, quarto di sei fratelli, ha da poco sposato la modella Anna Castellini Baldissera. Dopo gli studi in Economia Aziendale e Management presso la Bocconi di Milano si è trasferito all’estero per alcuni anni, dove ha vissuto tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra potendo conoscere e studiare da vicino l’attività di famiglia. Nel 2017 ha fatto poi ritorno in Italia, a Milano, entrando anche lui a far parte di Luxottica e divenendo l’anno seguente amministratore delegato della Salmoiraghi e Viganò.

Come il resto della famiglia, anche Leonardo Maria Del Vecchio, che dal padre prende parte del nome e spirito imprenditoriale, sui social è molto riservato. Si sa che proprio di recente, nel giugno 2022, ha sposato con rito civile a Palazzo Reale, a Milano poi, con quello religioso a Saint Tropez la modella Anna Castellini. In passato ebbe una relazione con la modella Alessia Tedeschi mentre nel 2019 era stato avvistato con Madalina Ghenea.











