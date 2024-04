Figli Lory Del Santo: come sono morti Conor, Loren e il bambino nato prematuro/ “Ho perso la vita con loro”

Lory Del Santo ha dovuto affrontare nella sua vita la morte di tre figli. Il primo è Conor Loren Clapton, che ha perso la vita nel 1991, a soli 5 anni, cadendo dalla finestra di un grattacielo di New York per una disattenzione. Loren Del Santo, avuto da un uomo sconosciuto, invece, si è suicidato nel 2018, poco più che maggiorenne, poiché soffriva di un disturbo psichiatrico. Infine, non tutti sanno che la showgirl ha anche perso un bambino avuto dalla relazione con il tennista Richard Krajicek. Il piccolo era nato prematuro e non riuscì a superare un’infezione, spegnendosi dopo sole due settimane.

Affrontare il lutto così tante volte non è stato facile per Lory Del Santo, che quotidianamente deve fare i conti col suo passato. Nonostante ciò, è sempre riuscita ad andare avanti, senza mai mostrarsi, almeno pubblicamente, abbattuta. “Sono morta anch’io, per questo non soffro”, ha spiegato la showgirl a Belve senza troppi giri di parole.

Lory Del Santo e il dolore per i tre figli morti in tenera età

Anche se Lory Del Santo dunque sembra vivere a tratti in modo spensierato, dietro la scorza della showgirl c’è molto di più profondo. “Io sono una sopravvissuta. Le cose che mi sono successe sono dei bagagli che mi porto dietro, non li lascio mai”, ha affermato ancora a Belve.

È per questo motivo che spesso cerca di riempire la sua vita, ad esempio come accaduto con la partecipazione al Grande Fratello Vip. “Una cosa di cui ho paura è di non avere sonno e non riuscire a dormire. Quel lasso di tempo in cui ti fermi a pensare. Il tornare indietro con la mente è una belva che paralizza”. La showgirl in tal senso in passato ha anche ammesso di temere la possibilità che anche il suo ultimo figlio, Devin, si tolga la vita, date le sofferenze che anche lui ha passato per la morte del fratello suicida.

