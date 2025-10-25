Figli Mauro Corona, chi sono Melissa, Martina, Marianna e Matteo: nati dalla storia con Francesca De Damiani

Il celebre scrittore, alpinista e compagno di avventure di Bianca Berlinguer, Mauro Corona, ha una famiglia speciale composta da quattro figli ai quali ha sempre cercato di dedicare amore e attenzioni negli anni. Mauro Corona ha messo al mondo con la moglie Francesca De Damiani (sposata nel 1978) Marianna Corona, una insegnante di yoga che spesso ha condiviso i pensieri del papà e tante delle passioni del noto alpinista e volto tv. Martina qualche anno fa si è ritrovata a fare i conti con una grave forma di tumore al colon: “Ne sono uscita pian piano, ritornando a riconsiderare il corpo che sentivo distante, quasi repellente” le parole della donna che si è soffermata così sulla patologia che l’ha colpita molto da vicino.

Dalla storia tra Mauro Corona e Marianna sono nati anche Matteo, Melissa e Martina. Il secondogenito Matteo è molto vicino alle passioni di famiglia e ha seguito le orme del padre, avvicinandosi all’alpinismo.

Figli Mauro Corona, chi sono Melissa e Martina

La storia della vita del noto scrittore e alpinista ci racconta che dalla sua storia con Francesca De Damiani sono venute al mondo anche altre due figlie, parliamo di Melissa e Martina. Sono poche le tracce sui social di Melissa, anche se sappiamo che purtroppo in passato si è ritrovata a fare i conti con una malattia autoimmune.

Una vita lontana dai riflettori ha scelto di viverla anche Martina, che non ha mai amato la luce dei riflettori e ha sempre preferito vivere un’esistenza distante dalla notorietà, preferendo una vita riservata e fatta di piccole cose, ma allo stesso tempo di amore e affetto per i suoi cari.