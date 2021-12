FIGLI MYRTA MERLINO, CHI SONO?/ Caterina e i gemelli Pietro e Giulio: “Mamma carnale”

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, Myrta Merlino e Marco Tradelli parlano non solo del loro rapporto ma anche del loro ruolo di genitori. La celebre conduttrice racconta: “Sono una mamma molto carnale, io ho bisogno di toccare e baciare i miei figli e le persone che amo”. Svela poi che sua madre, a sua volta, le ha insegnato a fare tutto da sola: “Mia madre mi ha insegnato l’autonomia, l’indipendenza e la libertà. È la persona che mi ha più plasmato, ma da adolescente volevo una mamma come le altre. L’ho capita con il tempo, l’ho amata col tempo: oggi che non c’è più mi ha lasciato un buco nel cuore che fatico a colmare. Avere Marco, una roccia, vicino mi aiuta”, ha ammesso la Merlino nel salotto di Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

MYRTA MERLINO, IL RAPPORTO CON I TRE FIGLI

Anche per gente scafata e avvezza ai palcoscenici televisivi ci sono sempre delle prime volte: e quella di Myrta Merlino e Marco Tardelli, ospiti questo pomeriggio nel salotto di “Verissimo”, non fa eccezione: infatti la coppia VIP nonostante oramai sia uscita allo scoperto da anni si presenterà assieme nel rotocalco del sabato delle reti Mediaset per quello che è un inedito. Grande curiosità c’è dunque per scoprire quali aneddoti o dettagli della loro vita privata sveleranno la giornalista di La7 e il suo compagno, ex calciatore della Juventus e della Nazionale che non necessita di alcuna presentazione.

E in attesa della puntata in onda questo pomeriggio è inevitabile anche che i riflettori si accendano pure sulle rispettive storie sentimentali di Tardelli e della Merlino, nonché sui figli avuti dalle loro precedenti relazioni. Se il 67enne ex centrocampista è padre di Sara e Nicola, avuti da due diverse storie, la 53enne giornalista volto di punta di La7 (dove conduce da anni “L’Aria che tira”) è diventata madre ben tre volte. Ma chi sono i figli di Myrta Merlino e cosa sappiamo di loro? Come è noto, la secondogenita Caterina, oggi maggiorenne, è nata dalla relazione che la diretta interessata ha avuto con Domenico Arcuri, già numero uno di Invitalia e diventato un personaggio pubblico soprattutto durante la prima fase della pandemia per aver gestito la struttura commissariale dell’emergenza Covid-19, prima di cedere il passo a Francesco Paolo Figliuolo.

MYRTA MERLINO, CHI SONO I 3 FIGLI? I GEMELLI PIETRO E GIULIO, POI ECCO CATERINA CHE…

Invece gli altri due figli di Myrta Merlino sono dei gemelli, Pietro e Giulio, oggi entrambi 24enni e più grandi di cinque anni della sorellastra Caterina: i due ragazzi infatti sono nati dalla precedente relazione sentimentale della madre e tuttavia sono sempre stati lontani dai riflettori tranne che per un curioso precedente andato in scena proprio durante una puntata del suo programma nel febbraio 2021. “Ma quelli sono i miei cani? No, non ci credo…” aveva esclamato la conduttrice guardando uno dei monitor in studio e con una delle sue inviate che fermava un ragazzo che le sembrava di conoscere…

Ebbene -e si è trattato di un siparietto estemporaneo e non preparato- il ragazzo era proprio Pietro che ha poi ammesso di non voler apparire davanti a una telecamera. Superato l’’imbarazzo, il giovane ha colto la palla al balzo per salutare la madre impegnata in diretta e strizzando pure l’occhio agli ospiti in studio. Ad ogni modo, la Merlino è sempre stata abbottonata sulla sua vita famigliare e sul privato dei suoi figli: quindi di loro sappiamo poco ma per bocca della diretta interessata pare che questi siano soliti prenderla in giro per via della sua intensa love story con Tardelli. Il motivo? Una sua dichiarazione in cui ammetteva che “un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni!”.



