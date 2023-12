“Figli nascono spesso nel mese della madre”/ Lo studio: il “match” ha una percentuale più alta del 4.6%

Secondo un’analisi realizzata da alcuni ricercatori spagnoli e americani, i figli nascono più spesso nello stesso mese di nascita delle madri. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa i ricercatori hanno analizzato 12 anni di dati, scoprendo appunto che sono molteplici i casi di figli che nascono nello stesso mese in cui sono nate le loro madri. Il risultato emerso, per certi versi sorprendente, è stato pubblicato sulla rivista Population Studies, e si tratta della prima ricerca che dimostra che le donne hanno maggiori probabilità di avere dei figli che nascano nello stesso loro mese di nascita. In totale sono state prese in esame più di 10 milioni di nascite, precisamente tutte quelle spagnole dal 1980 al 1983 e dal 2016 al 2019, oltre a tutte le nascite in Francia dal 2000 al 2003 e dal 2010 al 2013.

I dati fornivano ovviamente il mese in cui il bimbo veniva al mondo, e la data del compleanno dei genitori, ma anche del fratello o della sorella più vicino come età. I ricercatori hanno quindi diviso i dati delle nascite in gruppi a seconda del mese di nascita delle madri, ed è appunto emerso un picco nelle nascite di gennaio fra le madri nate lo stesso mese, e via discorrendo con altri mesi dell’anno. In totale in più del 4,6 per cento dei casi si è verificato un “match” fra mese di nascita del figlio e della madre.

“FIGLI NASCONO SPESSO NEL MESE DELLA MADRE”: IL COMMENTO DELL’AUTRICE DELLO STUDIO

Si tratta di un fenomeno che è stato riscontrato in entrambe le nazioni prese in esami e in tutti e quattro i periodi analizzati. E’ emersa anche una correlazione per i fratelli (il 12% in più), nonché per i due genitori nello stesso mese (4,4%), e anche per il figlio nato nello stesso mese del padre (2 per cento in più).

“Le spiegazioni potenziali sembrano essere sia sociali che biologiche”, commenta l’autrice dello studio, Adela Recio Alcaide, un’epidemiologa presso l’Università di Alcala, che poi aggiunge: “L’eccesso di bambini con padre e madre nati nello stesso mese sembra dovuto a cause sociali o comportamentali precedenti al concepimento: abbiamo osservato questo eccesso con le statistiche matrimoniali, si è più propensi a unirsi con qualcuno nato nello stesso mese”.

