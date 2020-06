Figli Nelson Mandela/ Zindziswa, Zenani, Madiba Thembekile, Makgatho, Makaziwe

Pubblicità

I figli di Nelson Mandela sono ben sei, avuti dai due matrimonio con Evelyn Ntoko Mase e Winnie Madikizela. Invece non ha avuto figli da Graca Machel che aveva sposato quando aveva 80 anni. Andiamo con ordine e partiamo dal primo matrimonio. Con la bellissima infermiera di Engcobo mise alla luce quattro figli: due maschi Madiba Thembekile e Makgatho Mandela e due femmine di nome Makaziwe con la prima che morì ad appena nove mesi. La prima moglie del noto attivista sudafricano alzò un polverone quando dopo essere diventata testimone di Geova accusò il marito di adulterio. Divorziarono nel 1958 e decise di volare insieme ai figli a Cofimvaba dove aprì un negozio di generi alimentari. La donna continuò negli anni a parlare di quello che era il suo ex marito, come quando si fece notare al omento del rilascio nel 1990 dello stesso. Il suo funerale attirò l’attenzione dei media di tutto il mondo in quanto fu presente lo stesso Mandela con la sua seconda moglie e anche con la terza.

Pubblicità

Figli Nelson Mandela, due bimbe con Winnie Madikizela

Nello stesso anno del divorzio dalla Mase Nelson Mandela sposò Winnie Madikizela dalla quale ebbe altri due figlie Zeni e Zindzi. La donna divenne famosa per aver sostenuto l’attivista sudafricano negli anni in cui questo fu in carcere. I due si separarono nell’aprile del 1992, divorziando definitivamente quattro anni più tardi. Nelson inoltre ebbe ben 21 nipoti. Furono tante anche le tragedie della famiglia Mandela con la morte di Aids Makgatho, quella in un incidente automobilistico di una nipotina di 13 anni che si chiamava Zenani e che era in macchina con un altro familiare ubriaco. Sicuramente la vita di Nelson non è stata facile nonostante abbia avuto a fianco tante persone che gli volevano bene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA