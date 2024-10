Figli Nino d’Angelo, chi sono Antonio e Vincenzo e cosa fanno nella vita

Dal grande amore tra Nino D’Angelo e Annamaria Gallo sono nati i figli Antonio e Vincenzo, che nella vita si sono rimboccati le maniche per inseguire i loro sogni, chi più e chi meno seguendo le orme tracciate dal padre. Dei figli di Nino D’Angelo, Antonio D’Angelo è il primogenito, nato nel 1979 e si è costruito un’importante carriera come regista, inseguendo la sua passione per il cinema e divenendo un importante regista e sceneggiatore e in qualche modo lavorando nel settore che il padre ha vissuto.

Moglie Paolo Sorrentino, chi è Daniela D'Antonio/ "Prima di me mio marito amava stare da solo"

Il secondo dei figli di Nino D’Angelo è Vincenzo, che è nato nel 1983 dalla relazione tra il cantante e la moglie Annamaria Gallo, e nella vita fa il giornalista, dunque ha preferito non seguire le orme del padre e si è lasciato andare al suo istinto, tra le varie collaborazioni scrive anche per La gazzetta dello sport ed è un grande tifoso del Napoli come papà Nino.

Lola Ponce, chi è il marito Aaron Diaz? "Ci siamo sposati tante volte"/ "Non sono felice se..."

Figli Nino D’Angelo, cosa si sa della loro vita privata: Antonio è sposato

Non sono molte invece le informazioni riguardo alla vita privata dei figli di Nino D’Angelo, Antonio e Vincenzo, anche se del primo è noto che è sposato con una donna della quale però non si hanno molti dettagli, mentre del secondogenito non si sa molto, visto che sui social si limita a condividere contenuti personali.

Nino D’Angelo in una intervista concessa al Corriere della sera si è però espresso, soffermandosi sui nipoti e svelando che per loro è disposto a fare di tutto, cercando di donare loro la felicità: “Le spese pazze che faccio sono quelle che servono, se i miei nipoti vogliono andare al mare, li porto dove vogliono, è giusto che vedano quel che non ho visto io, ma non penso a Porsche o Ferrari”.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 26 ottobre 2024/ Decisioni per la Bilancia, Pesci sognatori