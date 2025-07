Figli Ozzy Osbourne, chi sono: nati da due matrimoni diversi, fecero epoca grazia a The Ousbournes

Dei Figli Ozzy Osbourne abbiamo sentito parlare spesso nel corso degli anni. Il celebre musicista scomparso in queste ore lascia un’eredità pesantissima e cinque figli biologici oltre a essere patrigno di un sesto, dunque sei figli cresciuti sotto il suo cognome e venuti al mondo da due matrimoni diversi. La prima è Jessica Osbourne, nata negli anni ’70, ha sempre mantenuto però un profilo mediatico abbastanza basso. Louis Osbourne è invece il secondo figlio biologico di Ozzy e della moglie Thelma.

Poi c’è Elliot Kingsley: figlio di Thelma da una precedente relazione ed è stato riconosciuto dall’artista come figlio sotto il suo cognome. Non mancano anche i figli dal secondo matrimonio Aimee Rachel Osbourne: nata nel 1983, è la primogenita di Ozzy e Sharon. Kelly Osbourne è invece nata nel 1984 sempre dal matrimonio tra Ozzy e Sharon. Jack Osbourne: conduttore nella vita, nato nel 1985, ha fatto i conti con un destino crudele, visto che è malato di sclerosi multipla. Insomma, una vita ricca di eventi e avvenimenti.

Figli Ozzy Osbourne e il reality

La famiglia e i figli Ozzy Osbourne per certi versi si sono ritrovati a fare scuola anche sul piccolo schermo, infatti in passato la famiglia del compianto artista scomparso oggi 22 luglio 2025. Anni fa la famiglia Osbourne diede vita al reality show “The Osbournes”, andato in onda su MTV tra il 2002 e il 2005. In quella occasione, solo Kelly e Jack presero parte attiva al programma, segnando però una pagina molto importante di carriera.

Un format che fece sicuramente scalpore ma che tracciò anche una linea per quello che venne in futuro. La vita privata di Ozzy Osbourne non è stata priva di insidie, dagli abusi alle dipendenze fino ai tradimenti e alle riconciliazioni, ma anche tensioni con i figli, per fortuna risolte.

