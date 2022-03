Figli Pino Daniele: Sara, Alessandro, Cristina, Sofia, Francesco/ “Gli faceva ascoltare le sue canzoni…”

Pino Daniele ha avuto una vita all’insegna dell’amore per diverse donne da cui ha avuto in totale cinque figli. Il primo matrimonio del chitarrista avvenuto con Dorina Giangrande, una corista che aveva partecipato al suo album d’esordio da cui nacquero Alessandro e Cristina. Successivamente il musicista napoletano conobbe a Casa di Massimo Troisi Fabiola Sciabbarasi da cui nacquero Sara, Sofia e Francesco.

Dopo la sua morte, avvenuta il 4 gennaio 2015 spesso i suoi figli hanno parlato di Pino Daniele come padre. Alessandro ha iniziato a collaborare con suo padre nel 2000 come Tour manager mentre il suo rapporto prima della collaborazione, durante un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha rivelato: “Le sue canzoni le faceva ascoltare a tutti i figli. ma era una concessione i cui tempi venivano decisi da lui. Quando studiava la chitarra a casa era un momento di magia, ascoltavamo frammenti di brani che aveva amato da ragazzino”.

Durante un’intervista ad Ansa, Alex Daniele ha confessato come a mancargli di più del suo rapporto con suo padre era il dialogo: “Quello sulle nostre frequenze, legato ad un certo tipo di linguaggio prettamente partenopeo, dove spesso bastava una parola o un’espressione idiomatica per racchiudere il senso di un discorso”. Non solo Alex, anche Sara Daniele in una lunga intervista ad oggi ha raccontato il dolore e lo smarrimento dopo la scomparsa del padre: “Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa”.

In occasione dell’anniversario morte del cantante Sara Daniele ha celebrato suo padre con un post su Instagram in cui condividendo una foto intima in cui padre e figlia sono abbracciati ha scritto: “La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo.”

