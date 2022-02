Figli Pino Insegno: Matteo, Francesco, Alessandro e Valerio/ “Fanno stare bene”

Diventato papà per ben 4 volte, l’ultimo è arrivato nel 2019, Pino Insegno è padre di Matteo, Francesco, Alessandro e Valerio, tutti maschi, avuti da due donne diverse: “devo affittarla una femmina, non so come devo fare” ha detto scherzosamente l’attore comico e doppiatore italiano, in una recente intervista a Verissimo. L’ex della Premiata Ditta attualmente è sposato con Alessia Navarro ma è stato al fianco in passato anche di Roberta Lanfranchi.

Dall’ex velina di Striscia la Notizia ha avuto Francesco e Matteo, oggi più che ventenni, appassionati di sport e pronti a realizzare i propri sogni. Il primo ama tantissimo la pallacanestro al contrario del fratello che invece gioca nelle giovanili della Lazio. Dalla sua attuale moglie, più giovane di lui di 20 anni, ha avuto invece Alessandro che oggi ha 8 anni, e Valerio che ne ha invece 3. “La famiglia è bella, è unita e importante”. Sottolinea Pino Insegno nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, poi confida che avere avuto il quarto figlio a 60 anni comporta comunque delle conseguenze: “La cosa che mi dispiace è che quando mi incontrano con mio figlio più piccolo e dicono “Vedi Pino e con il nipotino”. Racconta l’attore non abbandonando mai il sorriso che lo contraddistingue.

I FIGLI DI PINO INSEGNO, L’ATTORE E L’ULTIMO ARRIVATO: “TI INVECCHIA UN PO’ DI PIU’…”

Essere padre di 4 figli è senza dubbio una grande soddisfazione, ma offre anche non poche preoccupazioni. Sicuramente Matteo, Francesco, Alessandro e Valerio sono i 4 tesori più grandi di Pino Insegno, il quale, di questa sua immensa paternità, ne ha parlato anche nel suo libro “La vita non è un film”. Sempre a Verissimo, una delle poche occasioni in cui si è aperto su questo discorso, si è soffermato sull’età, facendo presente la differenza che c’è tra lui e la sua bellissima moglie Alessia Navarro, alla quale ha dedicato anche delle splendide parole.

Poi ammette scherzosamente di rimanerci male sul fatto che molti lo scambiano non tanto per il papà di Valerio, ma per il nonno: “Anche se mia suocera, Patrizia, la mamma di Alessia ha la mia età e io la chiamo mamma, perché Alessia ha 42 anni, è più giovane di me”. Silvia Toffanin incalzandolo gli chiede allora, se a questo punto, avere un figlio in età matura ringiovanisce. Ma lui risponde: “Secondo me s’invecchia un po’ più in fretta” scherza ancora Insegno. Poi precisa: “Ce la fai perché ti stimola a stare bene ed è vero, ogni tanto pensi “Cavoli quando avrà 18 anni io ne avrò quasi ottanta, quella è la cosa dura, ma non ci devo pensare!”. Conclude con il sorriso.



