Figli Raf, chi sono Samuele e Bianca: appassionati di musica e cinema, seguono le orme del padre

Lungo una vita ricca di gioie e soddisfazioni personali dal punto di vista professionale, Raf ha avuto la possibilità di godersi quei momenti privati con la famiglia che tanto bene fanno al cuore dell’essere umano. Raf ha messo al mondo insieme alla moglie Gabriella Labate due figli, frutto di un grande sentimento, parliamo di Samuele e Bianca. Non sono tantissime le informazioni riguardanti i frutti dell’amore tra Raf e Samuele Riefoli, con il maschio che sembra orientato a seguire le orme del padre, nella speranza e nel desiderio che possa riuscire a ripercorrerne le orme in tutto e per tutto.

Il figlio di Raf ha raccontato in alcune occasioni la sua voglia di fare musica, dopo essere già divenuto un apprezzato autore, ha scritto infatti diversi brani. “Mio padre mi portava in studio, ho iniziato ad apprezzare e a 12 anni ho cominciato a prendere lezioni di chitarra” ha raccontato Samuele scavando tra i ricordi del passato e raccontando la sua vita.

Figli Raf, le passioni divise tra cinema e musica

Il mondo delle sette note rimbomba in casa di Raf e famiglia, e con un padre così apprezzato non potrebbe essere altrimenti. Ma i figli di Raf hanno deciso di abbracciare il mondo dello spettacolo in maniera totale, essendo appassionati non solo di musica e canzoni, ma anche di cinema. Insomma, una vita da artisti, è questa la strada che Samuele e Bianca sembrano voler percorrere negli anni.

E nel corso della vita i figli di Raf si sono ritrovati anche a fare i conti con la malattia della madre Gabriella Labate, una fase complessa dalla quale hanno cercato di tirare fuori forza per affrontare nel migliore dei modi una situazione davvero complessa.

