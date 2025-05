Chi sono i figli Roby Facchinetti?

Torna nel salotto di Verissimo il noto cantante Roby Facchinetti, l’artista che abbiamo già visto e ascoltato di recente nel programma condotto da Silvia Toffanin, ha parlato in passato in diverse occasioni dei figli. Dal più celebre Francesco Facchinetti, conosciuto anche come Dj Francesco, ad Alessandra e Valentina, ma anche Roberto e Giulia, nati dalla storia d’amore con Giovanna Lorenzi. In una vecchia intervista Francesco Facchinetti ha ammesso come non sia stato semplice vivere all’ombra di un padre così ingombrante, capace di vendere milioni di dischi con i Pooh e segnare pagine indelebili della musica. “Come rifiuto massimo sono diventato un punkabbestia: nessuno poteva sapere che ero figlio di Roby Facchinetti” aveva raccontato in una intervista tra le colonne del Corriere della sera.

Paola Caruso, chi è: "Ho sofferto l'operazione di mio figlio Michele"/ "Sono finita in un altro mondo"

Dal matrimonio con la prima moglie nel 1972 Alessandra e, nel 1977 invece è nata Valentina. In una vecchia intervista rilasciata tra le colonne del magazine Vanity Fair, Roby Facchinetti ha rivelato: “La paternità per me è il vero senso della vita, uno dei ruoli più belli che noi possiamo avere nel nostro percorso di vita”.

Achille Lauro: “Mia mamma Cristina è l’incarnazione del bene”/ “Oggi mi sento uomo, ho trovato serenità”

Roby Facchinetti: l’amore per i figli da tre donne diverse

Un affetto travolgente unisce le diverse famiglie di Roby Facchinetti, capace di mettere al mondo i suoi cinque figli con tre donne diverse, visto che Francesco è nato dalla relazione con Rosaria Longoni. Lo scorso anno il cantante e voce dei Pooh aveva posato accanto a tutti e cinque i figli nel giorno dei festeggiamenti per i suoi 80 anni, a testimonianza dell’unione con i suoi ragazzi.

Di recente ospite a Domenica In di Mara Venier su Rai1, Roby Facchinetti aveva colto l’occasione per esternare la sua visione da padre, spiegando: “Con i figli si rischia sempre di sbagliare ma ho cercato di mantenere questa filosofia: loro hanno bisogno, più che delle parole, di grandi esempi” ha detto sui figli Roby Facchinetti.

Alessia Pecchia in finale a Amici 24, Alessandra Celentano provoca Emanuel Lo/ "La danza sa, lui no"