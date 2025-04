Chi sono i figli di Roby Facchinetti: venuti al mondo da tre differenti storie

Nel corso della sua vita Roby Facchinetti ha avuto la fortuna di incontrare delle donne importanti con le quali ha costruito più volte famiglia, reinventandosi. Tre storie differenti che hanno portato cinque figli nella vita di Roby Facchinetti, il noto artista e leader dei Pooh ha infatti cinque figli nati da tre storie diverse. Partendo dal primo matrimonio di Roby Facchinetti con Mirella Costa, che ha portato due figlie: Alessandra e Valentina, oggi di 52 e 47 anni. Da una successiva storia con Rosaria Longoni è invece venuto al mondo Francesco, oggi 44enne, cantante e disc jockey, il noto Dj Francesco, divenuto anche un importante manager negli ultimi anni, sia nel ramo sportivo che musicale.

Tra i figli di Roby Facchinetti, invece, meritano una sottolineatura anche quella insta dal matrimonio con Giovanna Lorenzi, sua attuale moglie, Roberto ha 37 anni e Giulia 33. E nel corso degli anni, Roby Facchinetti ha sempre speso parole importanti nei confronti dei frutti del suo amore con le tre donne.

Figli Roby Facchinetti: “La paternità è il senso della vita”

Nel corso di una recente intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, Roby Facchinetti ha parlato dei figli, lasciandosi andare a rivelazioni importanti. Il noto cantante ha raccontato il suo punto di vista sulla paternità e il suo essere papà di cinque figli:

“La paternità per me è il vero senso della vita, uno dei ruoli più belli che noi possiamo avere nel nostro percorso di vita. Io sono cresciuto in una famiglia molto numerosa, sono il primo di cinque fratelli” ha ammesso Roby Facchinetti sottolineando l’importanza del suo essere diventato padre dei cinque figli avuti nel corso della vita.