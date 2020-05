Figli Roby Facchinetti/ Chi sono Francesco, Alessandra, Giulia, Valentina e…?

Pubblicità

Sono numerosi i figli di Roby Facchinetti, ben cinque. Di certo il più popolare è Francesco Facchinetti, nato dalla relazione fra il cantante e Rosaria Longoni. La primogenita però è Alessandra, la stilista a cui i Pooh hanno dedicato un album omonimo nel ’72 e figlia di Mirella Costa, la prima moglie dell’artista. Cinque anni più tardi poi è nata Valentina, mentre nell’87 la famiglia si è allargata grazie a Roberto, nato dall’unione con Giovanna Lorenzi, e infine Giulia (1991). Tra i fratelli, Francesco di certo ha sempre avuto un posto speciale nel cuore del padre cantante, almeno sui social. Roby è un papà e un nonno attento e affettuoso e immaginiamo che lo stesso trattamento venga riservato a tutta la sua ‘tribù’. Però è a Francesco che è andato il suo pensiero pochi giorni fa, in occasione del suo 40° compleanno. “Il primo brindisi lo hai fatto con il tuo papo“, scrive Roby su Instagram, ricordando al figlio quanto gli voglia bene. Non si tratta però di un semplice messaggio: la voce dei Pooh infatti ha allegato un video in cui passa virtualmente il bicchiere di spumante al figlio e poi brinda con lui. Clicca qui per guardare il video di Roby Facchinetti. Il giorno prima era stato invece Francesco a inviare un messaggio commovente al padre, sempre via social. “Come stai? Te lo chiedo perchè in questi giorni siamo stati lontani ed è la prima volta che passo il tuo compleanno senza essere con te”, ha scritto, “oggi ho ripensato a quella volta in cui il destino ha voluto tenerci su questa Terra”. Francesco infatti ha ricordato come alcuni anni fa padre e figlio sono rimasti vittime di un incidente e per poco non hanno rischiato di morire. Un camion ha tagliato loro la strada e ha distrutto la macchina in cui si trovavano. “L’unica cosa rimasta intatta eravamo noi 2 e tra fumo e macerie siamo riusciti ad uscire da quell’inferno”, ha aggiunto, “Anche se ero piccolo ho pensato che la mia vita sarebbe stata unica al tuo fianco e che anche di fronte alla morte mi avresti sempre salvato. Questo sei per me papà: il mio supereroe“.

Figli Roby Facchinetti, Alessandra e Giulia cosa fanno?

Alessandra Facchinetti ha scelto una strada tutta sua e si è allontanata di molto dal mondo musicale del padre Roby Facchinetti. Non ha abbandonato però l’universo artistico, visto che ha fatto della moda la sua ragione di vita. Lo scorso gennaio poi la stilista italiana è stata nominata direttore creativo di Harlan+Holden, lo stesso ruolo che venti anni fa Tom Ford ha assunto in Gucci. Anche Giulia Facchinetti, la minore dei figli di Roby, ha trovato la sua strada. Non solo perchè diventata mamma di Lorenzo, Alessandro e Murph, quest’ultimo il cagnolino di casa, ma anche perchè proprietaria di due attività wellness. Entrambe a Bergamo: la Wellness Boutique e il Wellness Cafè. In questi giorni, scopriamo tramite le sue Stories, Giulia ha voluto ricordare anche quanto accaduto poco più di un anno fa, poco prima che nascesse il suo secondogenito. “Io e Ale con i nostri allenamenti dell’ottavo mese“, scrive pubblicando una brevissima clip in cui muove i fianchi, con il pancione in bella vista. Oggi, martedì 5 maggio 2020, Roby Facchinetti sarà invece uno dei protagonisti che vedremo in Pooh – Amici per sempre, lo speciale che andrà in onda nella prima serata di Rai 1.

Video, il brindisi per Francesco





