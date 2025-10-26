Sal da Vinci parla dei suoi figli Francesco e Annachiara, ripercorrendo anche il periodo terribile in cui il primogenito fu colpito da meningite

Francesco e Annachiara, ecco chi sono i figli di Sal da Vinci e Paola Pugliese

Forse non tutti sanno che dalla splendida storia d’amore tra Sal Da Vinci e sua moglie Paola Pugliese, sono nati due splendidi figli che si chiamano Francesco e Annachiara. Il primogenito, classe 1993, ha ricalcato le orme del padre nel mondo della musica, ma è anche un grande appassionato di recitazione e si sta spendendo con forza e determinazione per raggiungere i suoi obiettivi. Quel che non tutti forse sanno è che all’età di un anno e mezzo fu colpito da una meningite pericolosissima. Mamma Paola e papà Sal Da Vinci sprofondarono in crisi, temendo per le sue condizioni di salute.

Proprio a Verissimo, il cantante ha raccontato il triste episodio riguardante suo figlio Francesco. “Arrivò una diagnosi sbagliato e lui si ammalò. Quella mattina era sveglio ma non rispondeva, lo portai subito in ospedale. Eravamo disperati. E chiesi aiuto alla Madonna”, ricorda ancora addolorato Sal Da Vinci.

Sal da Vinci, cuore di papà: i figli al primo posto, insieme agli amati nipoti

Francesco venne operato urgentemente e grazie all’intervento perfettamente riuscito dei medici, tornò a stare meglio, per la gioia di mamma e papà. “Devo tutto alla dottoressa che quel giorno era in turno, fu lungimirante nella diagnosi. Sono stati mesi complicati, ma è avvenuto un miracolo”, ha raccontato il cantante Sal Da Vinci.

Nel 1998, invece, è arrivata la seconda figlia, Anna Chiara, a cui entrambi i genitori sono profondamente legati. Anche lei, proprio come Francesco, li ha resi nonni. Il cantautore e la compagno hanno già tre nipoti, ovvero Salvatore e Nina (figli del loro primogenito) e Antonio (figlio di Annachiara). Insomma, una famiglia grandissima.

