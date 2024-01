Figli Sandra Milo: il dolore di Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis/ “È morta sorridente e luminosa”

Sandra Milo il dolore dei figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis: “Tenuto le mano fino all’ultimo”

Lunedì 29 gennaio 2024 è morta Sandra Milo, i figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis il loro dolore in questi giorni lo hanno esternato in interviste televisive e a siti e giornali. Debora Ergas, storica inviata de La vita in diretta, nata dalla relazione con il produttore greco Moris Ergas, ha confessato in lacrime come sono stati gli ultimi istanti di vita della sua mamma: “Le abbiamo tenuto la mano fino all’ultimo respiro, con lei se n’è andata una parte di noi. Per l’ultimo viaggio, l’abbiamo vestita tutta di bianco, come una sposa. Non voleva che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni di vita, bensì sorridente e luminosa”

MORTE SANDRA MILO/ Figlia Deborah “Se ne è andata senza una casa sua, ha letto fino all'ultimo”

Il dolore e l’amore di Debora Erags, figlia di Sandra Milo per la madre che non c’è più traspare tutto dalla cura usata per prepararla, insieme ai fratelli, all’ultimo viaggio: “Le abbiamo messo uno dei suoi abiti preferiti. Poi il rossetto, perché senza rossetto non andava neanche a buttare l’immondizia, e i tacchi a spillo. È bellissima: a 90 anni diceva sempre che una donna, se vuole, può conquistare chiunque”. Anche i figli Ciro e Azzurra De Lollis hanno ricordato emozionati e con la voce rotta la madre.

Laura Pausini omaggia Sandra Milo al suo concerto/ "Lei era veramente un raggio di luce"

Figli di Sandra Milo, Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis: “Lottato per molte battaglie”

Sandra Milo è morta e la figlia Debora Ergas l’ha ricordata con affetto e ammirazione tratteggiandone un ricordo non solo dell’artista icona del cinema italiano ma soprattutto della donna e mamma: “Mia mamma, ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi. Per la violenza alle donne negli anni ’60 quando nessuno ne parlava. Per il diritto al divorzio e per gli stipendi uguali Si è battuta perfino per il fine vita e l’autodeterminazione perché ognuno se ne potesse andare da questo mondo quando e come volesse”

SANDRA MILO/ La "danza" di Sandrocchia, la Marilyn Monroe italiana

Anche Ciro De Lollis il figlio di Sandra Milo con parole commosse ha ringraziato la mamma: “È sempre stata molto presente con noi, mi ha stretto la mano fino all’ultimo respiro e una parte di me se n’è andata con lei lassù in cielo Mia mamma era veramente sincera, bella, dolce e apprensiva, con una pazienza fuori dal comune. Ha sempre fatto qualsiasi cosa per noi. Grazie a tutti per l’affetto che le state dando, lo sentiamo bene” I funerali di Sandra Milo si svolgeranno oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Roma i funerali di Sandra Milo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA