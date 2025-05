Andrea e Alessandro, Figli Sandro Giacobbe: la lotta contro la malattia

Nel corso della sua vita il noto cantautore Sandro Giacobbe ha avuto la fortuna di abbracciare i figli Andrea e Alessandro, che hanno segnato inevitabilmente pagine importanti della sua esistenza. Dei figli Sandro Giacobbe ha parlato in alcune rare occasioni, ammettendo la loro centralità. E purtroppo come la vita spesso ci ricorda, accadono anche le cose brutte, le situazioni complicate da affrontare che hanno complicato i piani. Come la malattia capitata ad Andrea Giacobbe, colpito da un tumore quando era molto piccolo, una battaglia che ha cercato di affrontare a testa alta e con coraggio, nonostante non avesse le idee chiare su quanto stesse accadendo. “Ero un ragazzino quindi sapevo e non sapevo. Sapevo che avevo un percorso di terapie da affrontare che mi avrebbero portato a tornare a giocare a calcio” ha raccontato il figlio di Sandro Giacobbe.

Figli Sandro Giacobbe, di Alessandro invece sappiamo che segue sempre con molta passione le vicende che riguardano il mondo del calcio e oltre a vantare un passato come calciatore oggi è anche allenatore.

Figli Sandro Giacobbe e la passione per la musica

Del padre hanno cercato di rubare la passione per la musica, i figli di Sandro Giacobbe in qualche modo. Andrea è divenuto cantautore, scrivendo anche alcuni pezzi per il padre e tornando su una delle sue prime volte alla scrittura, ha rivelato un toccante retroscena dopo aver trovato un foglio stropicciato:

“Comincio a leggere le parole e man mano che andavo avanti mi veniva il magone, perché riconoscevo in quelle parole che erano cose che lui mi avrebbe voluto dirmi” le parole di Andrea Giacobbe sul padre in una vecchia intervista. Sono meno le informazioni riguardo alla passione per la musica riguardanti Alessandro, l’altro dei figli di Sandro Giacobbe che ha invece sempre apprezzato il calcio.