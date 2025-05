Figli Simona Ventura, chi sono: la famiglia allargata dopo Stefano Bettarini

Dal matrimonio finito male con Stefano Bettarini alla nuova pagina sentimentale al fianco di Giovanni Terzi, per Simona Ventura i figli occupano però la prima pagina del libro della sua vita. La conduttrice, oggi ospite a Verissimo su Canale Cinque, sarà di scena come opinionista a L’Isola dei famosi, il programma che le ha garantito grande popolarità anche in passato. E in una recente intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, Simona Ventura ha speso parole importanti per i suoi ragazzi, Niccolò, Giacomo e Caterina, ma anche i figli di Giovanni Terzi:

“Io sono orgogliosa dei miei figli, di quello che stanno diventando i miei ragazzi e anche i ragazzi di Giovanni. Perché la nostra è una famiglia molto allargata, in cui nessuno rimane indietro. Io ho tre figli, lui due, e aver creato questo team in cui nessuno resta indietro è davvero il mio grande orgoglio” le parole della presentatrice di Citofonare Rai2 che è riuscita a gestire bene l’allargamento della famiglia.

Figli Simona Ventura, la rivelazione: “Dopo la fine dell’amore volevo dedicarmi solo a loro”

Tra i momenti complicati vissuti da Simona Ventura nel corso degli anni è impossibile non citare quelli successivi alle delusioni d’amore, come la fine del matrimonio con Stefano Bettarini. Dall’ex calciatore e volto tv, super Simo ha avuto i figli Niccolò e Giacomo, mentre Caterina è stata adottata nel 2006 dalla conduttrice. E loro sono sempre stati al primo posto, a tal proposito Simona Ventura ha confessato:

“Dopo la fine delle storie d’amore volevo dedicarmi solo a loro e al lavoro, poi a sorpresa è arrivato Giovanni Terzi” le parole della conduttrice che non ha mai allentato la presa sui suoi ragazzi, dimostrando tutto il suo amore nei loro confronti.

