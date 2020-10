Figli Sinisa Mihajlović/ Virginia, Marco, Nicholas, Miroslav, Viktorija e Dušan

Virginia, Marco, Nicholas, Miroslav, Viktorija e Dušan, ecco chi sono i figli di Sinisa Mihajlović

Quanto sarà bello vedere Sinisa Mihajlović e la moglie Arianna a Ballando con le Stelle? Sarà bello per i fan ma anche per i sei figli del campione che può dirsi davvero fortunato per la famiglia che è riuscito a costruire e che, soprattutto, sta tenendo insieme. In particolare, Sinisa è padre di sei figli ovvero Virginia, Marco, Nicholas, Miroslav, Viktorija e Dušan. Molti non li conosciamo ancora ma due in particolare sono già famose e non solo per via del ‘lavoro’ che fanno sui social ma anche per la loro partecipazione ad un noto programma tv. In particolare, stiamo parlando delle mitiche sorelle Mihajlović ovvero Virginia e di Viktorija protagoniste dell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi. Le due hanno preso parte al reality come un unico concorrente e sono state eliminate quasi subito.

Ma chi sono Virginia e Viktorija Mihajlović?

Virginia e Viktorija Mihajlović sono le figlie famose di Sinisa. Viktorija può vantare migliaia di follower sui social (poco meno della sorella), classe 1997, è solare, bella e semplice, appassionata ai viaggi, alla musica (specie Vasco e Jovanotti) e alla moda. In un primo momento aveva deciso di frequentare la scuola di Design Marangoni salvo poi ripensarci e iscriversi alla Facoltà di Psicologia. Virginia, invece, classe 1999, è una nota influencer che ama molto gli animali. Al suo fianco, oltre alla famiglia, ha anche “Carlotta”, il suo cane, ma anche un bel fidanzato, ovvero Alessandro Vigliacco, difensore centrale cresciuto nel vivaio della Juventus, che ha già conquistato papà Sinisa entrando a far parte di questa grande famiglia.



