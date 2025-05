Dei suoi figli Syria ha parlato più volte negli ultimi anni. La nota cantante, che oggi sarà ospite a Domenica In di Mara Venier. La cantante ha costruito una speciale famiglia con il marito Pierpaolo Peroni e dalla loro storia d’amore sono nati Alice e Romeo, in una vecchia intervista concessa da Silvia Toffanin a Verissimo, Syria aveva parlato così dei figli, augurandosi di aver svolto un buon lavoro da madre:

“Sono molto fiera di lei e di Romeo, che si sta formando e speriamo di avere fatto un buon lavoro anche con lui. Pier Paolo mi sta dando una mano importante per riprendere a vivere” ha ammesso la cantante ricordando la drammatica scomparsa del padre del 2022 che ovviamente ha stravolto la sua vita. Dei figli Syria ha sempre speso parlato in maniera importante e chissà che oggi non possa tornare a parlarne nel corso dell’intervista a Domenica In.

Figli Syria, la confessione: “In Alice rivedo me stessa”

E chissà che i figli di Syria non decidano di seguire un po’ le orme della stessa cantante, a tal proposito l’artista ha rivelato di aver notato nella ragazza, ormai più che ventenne, tanti comportamenti di lei da giovane. “In Alice rivedo me stessa da giovane. Anch’io pensavo molto a me stessa” ha detto in una vecchia intervista concessa a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Riguardo al figlio più piccolo Romeo, Syria ha confidato di non volersi perdere passi della sua crescita: “Oggi per fortuna vivo una vita più serena e non voglio perdermi i passi di mio figlio” ha confidato la cantante vogliosa di veder crescere il ragazzo molto da vicino. Insomma, il grande desiderio di Syria è quello di abbinare il lavoro alla cura per i figli.

