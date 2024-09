Figli Totò Schillaci: chi sono Mattia, Jessica e Nicole

Totò Schillaci, una vita sui campi da calcio, nel corso della sua vita ha messo al mondo tre figli: Mattia, Jessica e Nicole. I primi due figli sono nati dal suo matrimonio con la ex moglie, Rita Bonaccorso, con il quale è stato sposato fino a metà degli anni Novanta: il rapporto è finito per via di una serie di tradimenti da parte dell’ex attaccante e della relazione di lei con l’ex giocatore Gigi Lentini, all’epoca al Torino. Nicole, la più piccola dei tre, è nata invece da una successiva relazione.

Totò è sempre stato molto riservato e non ha mai rivelato molto a proposito dei suoi tre figli, ma qualche tempo fa, da concorrente di Back to school, ha spiegato di aver studiato solo fino alle elementari e in questa occasione ha fatto riferimento anche ai suoi figli: “Fortunatamente non hanno preso da me. Jessica ha due lauree e fa l’infermiera a Verona, Mattia è in Portogallo e studia Odontoiatria, Nicole va al liceo artistico. Forse non sono figli miei”.

Figli Totò Schillaci, il campione azzurro confessa:“Non sono stato sempre presente…”

Mattia Schillaci, nato dalla relazione con Rita Bonaccorso, ha studiato in Portogallo per diventare dentista e vive a Porto. Sui social si professa tifoso della Juventus, club per il quale suo papà ha giocato segnando gol storici e magie che resteranno per sempre nella mente dei tifosi. La seconda figlia, Jessica, vive invece a Verona ed è un’infermiera con una grande passione per la scrittura, che sfoga anche utilizzato il suo blog. Nicole, la più piccola, ha invece frequentato il liceo artistico.

Parlando proprio dei figli, sempre in occasione del programma Back to school, Totò Schillaci aveva raccontato: “I miei figli sono la mia vita, sicuramente non sono stato presente fisicamente perché il lavoro mi faceva stare sempre fuori, però sono cresciuti sempre sani. Questo è anche merito delle mie ex che hanno dato loro un futuro brillante”. L’ex giocatore si era poi detto molto felice perché loro erano riusciti a trovare la loro strada.