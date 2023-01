Figli Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, dopo Lena e Deva in arrivo il terzo?/ “Se stiamo…”

Verissimo ospita Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi: l’apparizione TV della coppia vip tanto discussa

Sale l’attesa del pubblico TV per Verissimo, che attende Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, al centro studio, sulla scia del gossip che vedrebbe i due presto genitori tris. La nuova puntata del talk del weekend di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, ospita la coppia di sposi vip per un’apparizione TV in esclusiva assoluta.

Veronica Ciardi, chi è la compagna di Federico Bernardeschi/ "GF? Non rinnego nulla, ma ho sofferto"

Lui, 28 anni, svolge il ruolo di centrocampista e attaccante del Toronto FC. Lei, 37 anni, é nota per aver presto parte al Grande Fratello 11 (reality show di Canale 5, dove ha conosciuto la allora coinquilina intima, amica e complice nel gioco con tanto di siparietti hot e effusioni saffici, Sarah Nile). L’amore tra i due ospiti di Verissimo nasceva nel 2016 con un primo incontro galeotto, per poi subire una battuta d’arresto nel 2017. Complice il ritorno di fiamma, Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi diventavano genitori nel 2019, dando alla luce la figlia primogenita Deva, e a maggio del 2021 hanno messo al mondo la secondogenita, Lena. L’amore tra l’ex Grande Fratello 11 e il calciatore può quindi dirsi un sentimento solido, anche perché nel luglio del 2021 nel Duomo di Carrara i due si sono uniti in matrimonio. E ora gli ospiti di Verissimo farebbero pensare, ai rispettivi fan e non, tra i telespettatori che li attendono al talk del sabato, che un terzo figlio sia in arrivo per loro. Ad avvalorare l’ipotesi sono, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate da Veronica Ciardi a mezzo stampa, tra le pagine di Nuovo.

Margherita Zanatta contro Sarah Nile/ "Cattiverie e assurdità. Veronica Ciardi..."

“Se stiamo insieme è perché c’è amore.- fa sapere la sexy mora dal fisico scolpito, a dispetto delle critiche sull’amore con Federico-. Nel 2019 è nata Deva, a maggio del 2021 Lena. Dopo il reality la notorietà mi aveva travolto. Non rinnego nulla, ma ho sofferto molto”. Quindi, la confessione che alimenta l’ipotesi del terzogenito in arrivo: “L’intenzione di allargare la famiglia c’è”. E non manca la replica al pensiero condiviso da molti sulla coppia via: “Siamo troppo riservati? Ognuno è libero di fare quello che vuole. A noi piace la vita semplice, normale. Non amiamo molto i social”, é il contrattacco di Veronica Ciardi, a difesa della coppia che forma con Federico Bernardeschi, tacciata di vivere un amore turbolento perché tenuto nascosto all’occhio-pubblico.

LEGGI ANCHE:

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi: "terzo figlio in arrivo"/ "La famiglia si allarga"

© RIPRODUZIONE RISERVATA