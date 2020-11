Figlia di Lorella Cuccarini difende la madre/ “Sovranista? Siete dei poracci!”

“Al via Amici 2020: Arisa e la sovranista Cuccarini le novità, i ragazzi reclusi h24”. È questo il titolo di un articolo del Corriere della Sera che ha fatto storcere il naso ad alcuni lettori, una in particolare: Chiara Capitta. Stiamo parlando della figlia di Lorella Cuccarini, quest’anno nella commissione di ballo del talent condotto da Maria De Filippi, definita dal Corriere in questo titolo “sovranista”. Un appellativo già affiancato altre volte alla conduttrice e da lei stessa commentato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Chi. Eppure il modo di presentare la Cuccarini nel suo nuovo ruolo di professoressa di Amici, riportando alla luce la questione e tornando ad etichettarla, ha fatto infuriare la Cipitta che su Instagram ha riportato la notizia con tanto di replica al Corriere: “Siete dei poracci!”

Lorella Cuccarini e le sue dichiarazioni sull’essere ‘sovranista’

Facendo un passo indietro a qualche tempo fa, a chi la definiva ‘sovranista’, Lorella Cuccarini alle pagine del settimanale Chi rispondeva: “Io voglio essere stimata per quella che sono e non per quello che gli altri vorrebbero fossi. Ho detto di essere sovranista perché amo il mio Paese e perché penso che debba riappropriarsi della sua capacità di scegliere, visto che ultimamente non è stato così.” E ancora: “Questo, da alcuni, è stato percepito come un qualcosa di brutto, mentre io non ci vedo nulla di male e, al netto di tutte le polemiche, lo ridirei senza alcun problema“. Una spiegazione piuttosto chiara della questione.





