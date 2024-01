Figlia di Michael Schumacher si sposa in estate con Iain Bethke/ Il campione sarà presente alle nozze?

La figlia di Michael Schumacher convolerà a nozze in estate: il campione sarà presente?

La figlia del leggendario Michael Schumacher sta per convolare a nozze. Si sposerà quest’estate, a Maiorca, con il compagno 27enne Iain Bethke. Entrambi condividono la passione per gli sport equestri e si sono conosciuti e innamorati proprio in un maneggio.

La stampa tedesca ha cominciato a far trapelare alcuni dettagli del matrimonio. Gina indosserà un abito da sposa in stile boho e la coppia dirà sì sotto un arco di fiori, riferisce Bunte. In Touch riporta che la sposa voglia il fratello Mick come testimone di nozze. Ora ci si domanda se alla cerimonia sarà presente anche il sette volte campione del mondo, rimasto coinvolto nel tragico incidente avvenuto più di dieci anni fa sulle Alpi Francesi.

C’è molta riservatezza sullo stato di salute di Michael Schumacher; la moglie Corinne ha sempre rilasciato poche dichiarazioni in merito. A concedersi di più alla stampa, è stato il fratello del sette volte campione Ralf: “Il Michael di quel periodo mi manca. La vita a volte è ingiusta” ha dichiarato ai microfoni di Bild.

“Michael nella sua vita aveva spesso avuto fortuna, ma poi è arrivato quel drammatico incidente. Grazie a Dio, attraverso qualche cura moderna qualcosa si è potuto fare, ma nonostante questo niente è come prima. Rappresenta un momento molto brutto e drastico anche per me. Questo destino ha cambiato la nostra famiglia. C’è stata molta sfortuna. Penso anche al povero Mick, che all’epoca era solo un ragazzo” ha affermato Ralf Schumacher che ha ammesso di essere entrato in Formula 1 grazie al fratello: “Mi ha trasmesso tutta la sua esperienza. Avevo l’occasione di imparare dal migliore”.

