Figlia di Putin innamorata… di uno Zelensky/ “Katerina ama il ballerino Igor”

La figlia di Vladimir Putin ha una relazione con uno Zelensky, ma non si tratta di un parente del presidente ucraino. La chicca di gossip arriva direttamente dalla Germania, precisamente dal Der Spiegel. Secondo il quotidiano di Berlino, Katerina Tikhonova ha una relazione con Igor Zelensky, ballerino professionista di spicco e noto regista teatrale, fino a poco tempo fa a capo del Bavarian State Ballet.

Le sanzioni contro la Russia imposte per l’invasione dell’Ucraina hanno colpito anche la figlia di Putin, costretta ad interrompere i viaggi da Mosca a Monaco per incontrare il suo amante. I due innamorati hanno una figlia di due anni. Ricordiamo che la 35enne, nata dall’amore tra il leader del Cremlino e l’ex first lady Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya, era sposata fino a poco tempo fa con il miliardario Kirill Shamalov.

Figlia di Putin innamorata… di uno Zelensky

Come riportato dal Der Spiegel, esistono documenti che provano i viaggi della figlia di Putin, Igor Zelensky, un minore, alcune tate e le guardie di sicurezza. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano tedesco, la Tikhonova ha viaggiato da Mosca a Monaco più di cinquanta volte nell’arco di due anni. Da una fonte anonima, i cronisti hanno ottenuto “documenti dall’e-mail del servizio di sicurezza del presidente e della guardia di sicurezza personale di Tikhonova, Alexei Skripchak”. I file conterrebbero i passaporti dei diretti interessati: “Non riveliamo il nome della bambina per motivi etici, basta solo dire che il suo patronimico è Igorevna, che corrisponde al nome di Zelensky”. Ricordiamo che Igor Zelensky, russo di origine georgiana, ha lasciato il Bavarian State Ballet il mese scorso: secondo i ben informati, avrebbe rifiutato di condannare la sanguinosa guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Il ballerino è tra i più noti in Russia, star del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo e della New York City Ballet Company. In passato, inoltre, è stato protagonista con il Royal Ballet di Londra.

