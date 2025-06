Liala Antonino, chi è la figlia di Licia Colò: “È il frutto dell’amore più bello”

Nel corso della celebre intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin nell’arco della stagione, Licia Colò ha colto l’occasione per parlare del suo legame con la figlia Liala Antonino, una ragazza alla quale deve molto. Arrivata in un momento in cui era molto desiderata, ma prima della sua nascita la conduttrice di programmi storici come Alle falde del Kilimangiaro, sembrava orientata a una vita diversa. Proprio nel programma di Canale Cinque, Licia Colò aveva raccontato: “Io non avevo mai desiderato dei figli, di questo devo ringraziare Alessandro perché poi Liala l’ho desiderata tantissimo” le parole della presentatrice nel salotto di Silvia Toffanin.

La vita ha poi portato qualcosa di diverso, della figlia Licia Colò ha sempre speso parole importanti, definendola una sorta di dono che la vita ha voluto riservarle. Sempre riguardo a Liala Antonino, la donna ha rivelato a Verissimo su Canale Cinque: “Io le dico sempre che lei è il frutto dell’amore più bello del mondo perché una donna che non desidera figli, poi si innamora e desidera con tutta se stessa un figlio credo che quello sia proprio amore” parole che la dicono lunga sul legame costruito.

Licia Colò e l’amore per la figlia

Nel corso dell’intervista concessa qualche mese fa a Verissimo, Licia Colò ha colto l’occasione per parlare di Liala Antonino, soffermandosi anche sul carattere della ragazza: “Liala è molto indipendente, ma ne sono felice. Credo che il successo di una mamma sia proprio che il figlio abbia le ali grandi per volare”.

La ragazza, nel corso dell’intervista concessa da Silvia Toffanin, ha poi raccontato come abbia deciso di seguire in qualche modo le orme della celebre conduttrice: “Da piccola viaggiavo spesso con la mamma, poi ho scoperto la passione per i viaggi in solitaria” le parole della figlia di Licia Colò che non dimentica dunque le varie tappe vissute negli anni.

