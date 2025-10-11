Figlia Raimondo Todaro, chi è Jasmine: "Spero che si fidanzi il più tardi possibile"

Uno dei pezzi più importanti della vita di Raimondo Todaro è senza ombra di dubbio la figlia Jasmine. La ragazza nata dalla storia d’amore poi svanita con Francesca Tocca è il grande orgoglio dell’ex professore di ballo di Ballando con le stelle e Amici. Una nuova vita per Raimondo Todaro, che adesso si ritrova con una figura molto più centrale al fianco della figlia alla quale cerca sempre di non far mancare niente e soprattutto di crescerla con amore e rispetto:

Francesca Tocca ex moglie Raimondo Todaro, perchè si sono lasciati e torneranno insieme dopo separazione?

“Spero che si fidanzi tra 100 anni, mi dispiace non averle dato una famiglia unita con la mamma, ma ho fatto il massimo, sia io che Francesca ci abbiamo provato” le parole del ballerino intervenuto a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo, programma nel quale molti uomini in questi anni si sono messi a nudo con dichiarazioni molto importanti e curiose.

Chi sono moglie e figlio di Gabriele Cirilli/ "Mi è stata accanto nei momenti più difficili"

Figlia Raimondo Todaro, chi è Jasmine

Per il professore di ballo è tempo di iniziare una nuova avventura, una vita diversa rispetto al passato che sta portando il ballerino a scrivere pagine diverse della sua esistenza. Senza Francesca Tocca come moglie, nonostante la donna resti una presenza centrale, Raimondo Todaro riguardo al matrimonio finito ha rivelato:

“Certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia” le parole del ballerino che per anni è stato un volto noto di Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. Un legame speciale unisce Raimondo Todaro alla figlia Jasmine, i due sono sempre stati molto uniti con il ballerino che ha sempre parlato della centralità della figlia nata dalla storia con Francesca Tocca.

Virginia Mihajlovic, chi è: la carriera tra social, moda e tv/ I figli Violante e Leone Sinisa