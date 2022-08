Figlia Serena Williams, a 4 anni tra i proprietari del club Angel City/ La squadra…

Proprio Natalie Portman , co-proprietaria insieme alla figlia di Serena Williams della squadra Angel City, club femminile di Los Angeles, ha raccontato: “Nel 2019 stavo guardando una partita della Nazionale Usa al Mondiale. Vedere mio figlio idolatrare Megan Rapinoe e Alex Morgan come Messi o Cristiano Ronaldo mi ha convinto della necessità di un cambio di mentalità e di cultura”. Per questo motivo si è messa a lavoro per dare alla città di Los Angeles la sua squadra.

Mentre Serena Williams è impegnata a Washington con la preparazione per rientrare nel mondo del tennis a quasi 41 anni, il papà Alexis Ohanian domenica ha portato al match la piccola, che è scesa in campo con le giocatrici al termine della sfida. Alexis Olympia è dunque co-proprietaria di uno dei marchi più glamour e potenzialmente ricchi di profitto. Insieme a lei, le amiche del padre, le business women Julie Uhrman e Kara Nortman, e l’attrice Natalie Portman.

Al suo fianco sono scese in campo come investitrici altre colleghe come Jessica Chastain, Eva Longoria e Jennifer Garner. L’avventura ha inoltre coinvolto fin da subito anche Olympia, figlia di Serena Williams. Il campionato fin qui è stato dominato dalle San Diego Wave di Alex Morgan e dalle Portland Thorns. Angel City occupa posizioni di metà classifica, in attesa del ritorno della stella Press, al momento infortunata. Intanto, aspettando di brillare presto in campo, la squadra si gode investitori di tutto rispetto, tra cui la piccola Olympia.