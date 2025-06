Erma Meta, lo scorso giugno, ha visto nascere la figlia Fortuna, avuta dalla compagna Chiara. Solamente di recente, e un po’ a sorpresa, Ermal ha raccontato di essere già papà di due figlie. Le sue parole hanno lasciato un po’ tutti a bocca aperta. Si tratta, in realtà, di due bambine che Ermal ha deciso di adottare con Chiara Sturdà, la sua fidanzata, alcuni anni fa. Le figlie adottive di Ermal Meta non sono potute arrivate in Italia a causa della mancanza di un vincolo ufficiale tra lui e la compagna: con Chiara, infatti, non è sposato e per questo, per la legge le ragazze non sono potute essere adottate formalmente da loro. Come raccontato ancora dal cantante, le due ragazze vivono in un orfanotrofio in Albania.

A Vanity Fair, Ermal Meta di recente ha raccontato: “La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania”. Come ammesso da Ermal, seppur non abbiano mai vissuto con loro, le due ragazzine “sono già le nostre figlie”. Le figlie adottive del cantante, infatti, non sono mai state in Italia in pianta stabile se non per brevi periodi soprattutto in estate. Proprio a giugno, dunque, le figlie adottive di Ermal Meta e Chiara Sturdà dovrebbero raggiungere l’Italia e trasferirsi a casa della coppia, che da un anno ha avuto la piccola Fortuna, la bimba nata nel giugno del 2024.

Figlie adottive di Ermal Meta: “Le stanze sono già pronte”

Le due figlie adottive di Ermal Meta non hanno mai vissuto con loro in Italia ma la coppia formata da lui e Chiara ha spesso ospitato le due ragazze in Italia: “Nel momento in cui sono andate via, un’estate, e mi sono reso conto che non avrei potuto più fare a meno di loro”. Dopo la notizia della gravidanza di Chiara, le due ragazze, figlie adottive di Ermal Meta, erano perplesse, convinte che dopo la nascita di Fortuna i due non le avrebbero più volute. Così, però, non è stato: Ermal e Chiara hanno già preparato le loro stanze e sono pronti ad accoglierle e a dar finalmente loro una famiglia.