Figlio 14enne recluso in casa in Francia: mamma rischia fino a 7 anni/ Lui la difende

In Francia, a Rennes, una madre rischia fino a sette anni di carcere per aver “recluso” in casa suo figlio di 14 anni. A scoprire la storia, nel luglio del 2022, i medici durante una visita all’ospedale. La donna, Stephanie, aveva portato il ragazzo all’ospedale per un’allergia: in quel momento, i dottori si sono trovati davanti un adolescente deperito, di appena 25 kg, alto un metro e 47. Il 14enne, in pessime condizioni di salute e con difficoltà nel linguaggio, ha fatto scattare l’allarme nei dottori che in quel momento hanno deciso di avvisare i servizi sociali.

Lula riabilita Maduro e critica le sanzioni/ "Favorevole a Venezuela in gruppo Brics"

Come spiega TgCom24, al momento dell’entrata in scena degli assistenti sociali, è stata scoperta una realtà incredibile: l’esistenza del giovane, nato all’estero, era stata tenuta nascosta a tutti. La donna aveva provveduto all’educazione scolastica del figlio, cosa illegale in Francia senza un regolare permesso, ma non solamente. Il ragazzo non era mai stato vaccinato e non era mai andato da un medico prima dell’ingresso in ospedale. La donna si è difesa spiegando di non aver mai fatto mancare niente al figlio. Il processo, nel quale Stephanie rischia fino a 7 anni, stabilirà quanto ci sia di patologico nella relazione tra lei e il figlio.

Uccide la suocera fingendosi un ladro/ Nuora mette in scena un furto di gioielli

Il 14enne: “Non ho mai vissuto da recluso”

Stephanie, mamma del ragazzo di 14 anni recluso in casa, ha spiegato agli inquirenti: “Eravamo felici, e adesso siamo infelici entrambi. Abbiamo vissuto per una decina di anni a Parigi. Andavamo nei musei e a teatro, a mio figlio non è mai mancato nulla”. L’avvocato della donna ha parlato di un ragazzino che “ha un alto potenziale intellettuale, si è istruito da solo, è appassionato di storia, è più maturo della sua età ma ha vissuto quasi simbiosi con la madre”. Da luglio, il giovane vive in comunità ma per lui sarebbe stato un trauma staccarsi dalla donna.

Germania, Cina fa propaganda in tv/ "Finti contenuti culturali promuovono partito comunista"

“Qualcuno crede che io vivessi come un vampiro, ma è completamente falso. Non ho mai vissuto da recluso, per esempio ho partecipato a tornei di carte. Vivevo in un ambiente molto ricco, mia madre mi portava dagli antiquari, nelle librerie, facevo cose che mi piacevano. Adesso in istituto subisco le violenze e gli insulti degli altri bambini. Ora resto spesso chiuso nella mia camera a leggere per ore e ore. Voglio tornare da mia madre”, ha spiegato il figlio 14enne, come riporta Le Figaro. Il ragazzino ha spiegato infine di non essere denutrito: “A casa, se avevo fame, potevo prendere quello che volevo, da quando sono qui, è stato l’esatto contrario. Non tutto mi piace e spesso devo comprarmi da mangiare con i soldi che mi dà mia madre quando ci vediamo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA