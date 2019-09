FIGLIO BEPPE GRILLO INDAGATO PER STUPRO A MODELLA/ Presunta violenza in Sardegna

Scambio di accuse fra i legali di Ciro Grillo, figlio di 19 anni del noto Beppe, e una modella di origini scandinave che ha accusato il primo di averla violentata lo scorso 16 luglio in una discoteca della Costa Smeralda, in Sardegna, in compagnia di amici. Secondo gli avvocati del figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, il racconto della presunta vittima presenterebbe delle debolezze, ed inoltre, come riporta l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, gli investigatori starebbero valutando lo stato della ragazza al momento del rapporto sessuale, per cercare di capire se la stessa abbia fatto qualche abuso di alcol o droghe. Un aspetto da non sottovalutare visto che chiarirebbe lo stato psicofisico della stessa giovane: la giovane era lucida al momento dell’atto?. Uno stato psicofisico alterato potrebbe configurare la cosiddetta “minorata difesa”, che, sempre in base a quanto scrive Il Fatto, potrebbe rappresentare un’eventuale aggravante del reato di violenza sessuale. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FIGLIO BEPPE GRILLO INDAGATO PER STUPRO A MODELLA

Una notizia choc ha aperto la mattinata di oggi su tutti i siti e quotidiani: il figlio di Beppe Grillo, Ciro, risulterebbe indagato per stupro di gruppo con altri tre amici ai danni di una modella scandinava. La Procura di Tempio Pausania (Sardegna) ha iniziato a svolgere un’inchiesta su Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria (nomi resi noti dal Secolo XIX, ndr) – tutti amici e appartenenti alla “Genova bene” – dopo la denuncia della modella a seguito della presunta violenza avvenuta nella villa del comico fondatore del M5s in Costa Smeralda, a Porto Cervo. Le anticipazioni date da La Stampa e Il Secolo XIX al momento non rivelano molte altre indicazioni, ma già in questo momento si stanno svolgendo ulteriori conferme per provare a capire cosa possa essere successo e se la denuncia della modella combaci con elementi comprovati.

LA DIFESA DI CIRO GRILLO “NO STUPRO, LA MODELLA ERA CONSENZIENTE”

Secondo il quotidiano di Torino, gli investigatori a Tempio Pausania hanno acquisito i cellulari dei quattro ragazzi accusati: in uno dei quali è stato trovato un video della serata ma l’interpretazione della vicenda non sarebbe per nulla univoca e le dichiarazioni choc della modella scandinava ancora non vengono confermate appieno né dalle immagini né soprattutto dalle prime testimonianze dei quattro giovanissimi. Ciro, terzo figlio di Beppe Grillo dopo Davide e Rocco, ha 19 anni ed è campione italiano di savate: insieme agli amici era in vacanza in Costa Smeralda e si sono subito difesi dicendo che il rapporto con la ragazza è stato del tutto consenziente. I quattro giovanissimi ieri sono stati interrogati per ore dal magistrato Laura Bassani (pubblico ministero della Procura di Tempio Pausania, titolare dell’indagine): secondo la ragazza, quello stesso video comproverebbe lo stupro di gruppo, mentre i legali del figlio di Beppe Grillo e degli altri amici sostengono il contrario mettendo in evidenza «alcune incongruenze che sarebbero emerse dal racconto fornito dalla modella alle forze dell’ordine durante la denuncia». A pesare contro la modella vi sarebbero anche le tempistiche della denuncia, effettuata diversi giorni dopo i fatti e dopo soprattutto aver pubblicato diverse foto e video sui social nel suo viaggio in Sardegna: tutti elementi che, secondo gli avvocati, dimostrerebbero la infondatezza dell’accusa di violenza sessuale.



