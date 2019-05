Figlio Borja Valero dona regalo in beneficienza e si commuove/ Video “un esempio!”

Sono bastati pochi minuti di video per trasformare il piccolo Alvaro, figlio del calciatore spagnolo dell’Inter, Borja Valero, in un vero e proprio esempio da seguire. Il piccolo ha appena 9 anni e da tre ha deciso di compiere un gesto esemplare per i bimbi bisognosi. Per il terzo anno consecutivo, infatti, nel giorno del suo compleanno il figlio del centrocampista interista ha deciso di devolvere in beneficienza i soldi ricevuti in regalo. A rendere noto questo gesto di immensa generosità, compiuto da un bambino, è stata la madre Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, la quale ha voluto condividere la storia del figlio in un video su Instagram. Il momento in cui viene ripreso è quello di maggiore commozione, ovvero l’istante in cui il piccolo Alvaro legge un messaggio scritto da Emanuele, probabilmente a nome dell’associazione di beneficienza alla quale ha fatto la donazione e che lo ringrazia salutandolo con affetto. A quel punto, mentre la madre gli domanda se è emozionato, il piccolo scoppia a piangere commosso.

FIGLIO BORJA VALERO COMMUOVE IL WEB: IL VIDEO

La reazione del piccolo figlio di Borja Valero è toccante ed inaspettata al tempo stesso. Ne è pianamente consapevole la madre, anche lei rimasta spiazzata dalle lacrime del bambino di fronte ad un messaggio di ringraziamento. Per questo ha voluto condividere l’emozionante momento con i suoi follower, allegando un messaggio indirizzato proprio ad Alvaro: “Tu, che da tre anni rinunci ai regali di compleanno e raccogli soldi per darli in beneficenza. Tu che a 9 anni sei un esempio per noi. Tu che ti emozioni quando ti ringraziano per il tuo gesto. Tu Alvaro sei così e non devi cambiare mai”. Sul web non sono mancate ovviamente le reazioni altrettanto commosse dopo la visione del video, con i complimenti a Borja Valero e alla moglie. “La bellezza dell’anima pura dei ragazzini. Impariamo da loro, sforziamoci di ritornare a quella purezza, che anche noi possedevamo prima che la vita ci inquinasse con le sue sovrastrutture. Grazie”, scrive qualcuno.





