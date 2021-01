Figlio Cristiano Ronaldo mangia patatine e beve coca cola / CR7: “ha potenziale ma..”

Cristiano Ronaldo impartisce una dura lezione al figlio Cristianinho. In un’intervista rilasciata durante i Globe Soccer Awards, l’attaccante della Juventus ha parlato delle abitudini alimentari del piccolo cr7, a suo dire non troppo salutari. Cristiano Junior, infatti, sarebbe golosissimo di patatine e Coca Cola. “Lui sa che non mi piace questa cosa”, ha detto il portoghese a margine della premiazione che lo ha visto trionfare come calciatore del secolo. “Anche i miei bambini più piccoli quando mangiano cioccolata mi guardano preoccupati. Glielo dico ogni volta perché ci vuole tanta dedizione, duro lavoro. A volte quando è a casa gli consiglio di fare il tapis roulant, di correre e un po’ e poi di fare un bagno con l’acqua fredda per recuperare. E lui si lamenta, non vuole, dice che l’acqua è troppo fredda”, ha raccontato il campione dei bianconeri. Insomma Cristiano Ronaldo non si mostra molto tenero nei confronti dei suoi figli, almeno non secondo il concetto comune di tenerezza.

Cristiano Ronaldo: “mio figlio? ha solo 10 anni ma tutto dipende da lui”

Per il centravanti della Juventus è importante curare ogni dettaglio e sarebbe più felice e sollevato se il figlio evitasse junk food: “Mi arrabbio molto e litigo con lui per questo”, ha ammesso. Per poi aggiungere: “Io lo capisco, ha soltanto dieci anni, ma dipende tutto da lui. Io non gli metterò nessuna pressione, non farò nulla perché lui diventi calciatore. È chiaro che mi piacerebbe che lo diventasse, sarà lui a decidere se vorrà fare il dottore o altro. Ma voglio che pensi che deve essere il migliore in qualsiasi cosa sceglierà di fare”.



