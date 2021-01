FIGLIO DI ALLAN HA L’ALOPECIA, IL PAPÀ RASATO PER LUI/ “Non volevo vederlo triste”

Allan, l’ex Napoli ora centrocampista all’Everton, si è rasato per stare accanto al figlio che ha l’alopecia. La foto ha già fatto il giro del web e commosso un po’ tutti. Padre e figlio sorridenti, insieme, seduti sul divano di casa. La foto è stata postata su Instagram corredata di un toccante messaggio che spiega i motivi del gesto. “Ho pensato molto se dovessi portare questo argomento qui, perché la verità è che non mi trovo così a mio agio. Non sono sicuro di quali parole usare, cosa dire” ha esordito Allan. È sempre difficile per un padre parlare dei problemi e delle difficoltà di un figlio, ma Allan con la sua semplicità è riuscito a dare un grande esempio per i suoi fan. E a dimostrare quale attaccamento nutra per la sua famiglia.

“Dopo aver pensato, pregato e ricevuto alcune domande, sono venuto a condividere con voi una strada che abbiamo percorso da tempo. Quando il nostro Miguel aveva 4 anni gli fu diagnosticata l’alopecia”. È questo il motivo per cui il figlio del celebre calciatore non ha i capelli. Un disturbo difficile da combattere i cui inconvenienti sono soprattutto di natura estetica. Ma per un bambino così piccolo la cosa più preoccupante sono i risvolti psicologici, il timore di non essere accettato e di sentirsi diversi.

ALLAN SI RADE A ZERO PER IL FIGLIO CON L’ALOPECIA

È stato proprio per questo, per non fare sentire il suo bambino diverso dagli altri, per dargli coraggio e fargli sentire la sua vicinanza, che Allan ha deciso di rasarsi i capelli. Brave (coraggio) e Fearless (senza paura) sono anche le parole scritte sulla maglietta bianca del bambino. “L’alopecia è una malattia autoimmune in cui il corpo attacca il follicolo pilifero stesso – ha spiegato Allan ai suoi fan – Veramente? È grave? Ha un trattamento? Ha problemi? No. L’unico problema principale con l’alopecia è l’estetica. L’unico problema principale con l’alopecia è l’estetica. Il nostro Miguel è super sano e raramente ha bisogno di prendere una medicina, grazie a Dio. È genetico? È emotivo? Non lo sappiamo neanche noi. A volte le persone ci chiedono, ci chiedono, ma ci sono risposte che nemmeno noi abbiamo. In realtà ho deciso di esporlo per preservarlo. È un bambino felice, ride sempre! Il sole in casa nostra. Prende tutto bene e a volte prende in giro se stesso. Ma a volte finisce per essere rattristato dalle domande e dagli sguardi. E non voglio più vederlo così”. Una famiglia bellissima quella di Allan, alla quale il centrocampista è molto devoto. Parole di sua moglie, che su Instagram ha scritto “grazie Allan per essere il padre più straordinario del mondo”.



