Durissimo sfogo di Enzo Salvi su Instagram a causa di un furto subito da suo figlio: l'attore lancia delle minacce ai malviventi

È un Enzo Salvi furioso quello che ha pubblicato un lungo post su Instagram dopo uno spiacevole episodio che ha colpito suo figlio. Il celebre attore, noto per la sua simpatia ed ironia, si è sfogato contro coloro che hanno rotto l’auto di suo figlio per derubarlo. Stando a quanto raccontato da Salvi, e riportato da Leggo, i ladri avrebbero rotto il vetro del veicolo del figlio e rubato tutto quello che hanno trovato al suo interno.

Furioso, ha scritto un messaggio ai ladri, poi pubblicato attraverso il suo profilo Instagram: “A quei grandissimi pezzi di merd*, perché non esiste altra definizione per chi spacca il vetro dell’auto di un ragazzo e gli ruba tutto quello che ha dentro”, ha esordito, definendoli poi dei “Luridi parassiti senza onore, senza palle e senza una briciola di umanità.”

Enzo Salvi si sfoga su Instagram dopo il furto subito da suo figlio: i dettagli

Enzo Salvi ha dunque proseguito, nel suo post, minacciando i malviventi per aver ‘colpito’ suo figlio, cosa sulla quale non è disposto a passare: “Siete il nulla travestito da persona, ladri da quattro soldi con l’anima marcia e la faccia da vigliacchi. Fate schifo”, ha continuato il comico, arrivando quindi alla minaccia finale: “Tanto vi vengo a cercare…voglio passare dallo spettacolo alla cronaca!”.

Parole durissime quelle dell’attore, probabilmente acuite dal fatto che non è la prima volta che ha a che fare con i ladri. Come fa notare la fonte, pare infatti che Enzo Salvi, proprio pochi giorni fa, abbia dovuto fare i conti con un altro episodio spiacevole, tanto che su Instagram ha poi pubblicato un altro post, facendo riferimento a una presunta violazione della sua proprietà con tanto di furto. Al momento, tuttavia non sono state chiarite le dinamiche di questo episodio.