Figlio di Matteo Renzi alla Pistoiese/ Francesco, 19 anni, giocherà in Serie C

Colpo di calciomercato in casa della Pistoiese: solo ieri il club che milita nel campionato della Serie C 2020-21 ha annunciato l’ingaggio di Francesco Renzi, attaccante classe 12001, figlio del più noto Matteo Renzi, politico italiano di grande spicco. Il giovane 19 enne, dal cognome importante e dal talento ormai noto, punta a far parlare di sè nella prossima stagione del campionato di Lega Pro, e non ovviamente per la sua famiglia. Attaccante ai buoni piedi – come si legge nella breve nota di presentazione pubblicata dal club toscano sul proprio sito – e giocatore capace di distinguersi per cifra tecnica e gioco aereo, Francesco Renzi promette di essere l’arma in più di Mister Frustalupi per il prossimo campionato della Pistoiese: sicuramente sarà giocatore da tenere ben d’occhio, già la prossima domenica, quando il club arancione esordirà nella prima giornata del girone A della Serie C, contro l’Alessandria.

FRANCESCO RENZI ALLA PISTOIESE: LA SUA CARRIERA

Gli appassionati di calcio giovanile lo avevano già nel mirino ormai da diverso tempo: Francesco Renzi, figlio del più noto politico Matteo, infatti ormai da un paio d’anni si è guadagnato i riflettori per il suo evidente talento nel rettangolo di gioco. Il giovane infatti aveva già compiuto i suoi primi passi in una squadra di Firenze, l’Unione Sportiva Affrico, dove aveva già cominciato ad attirare l’attenzione di vari club. due anni fa poi il provino per il Genoa e la chiamata dalla primavera dell’Udinese, sotto i cui coloro Francesco Renzi ha messo da parte numeri consistenti. A tabellino nel bienno in questione infatti contiamo 26 presenze in campo tra campionato e coppa, ma soprattutto tante prestazioni di buon livello per la punta. Tanto da convincere il club toscano di Frustalupi a scommettere su di lui nella prossima stagione di Serie C. E a buon vedere visto quanto fatto da Francesco Renzi già nei primi test estivo (pregevole la prestazione offerta solo due settimane fa in amichevole contro l’Empoli primavera): chissà però che cosa sarà in grado dio fare già in questa stagione ormai alle porte, la sua prima da professionista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA