Figlio di Paris Hilton deriso per la “testa enorme”/ Lo sfogo dell’influencer: “Avevo il cuore spezzato…”

Il figlio della star è stato preso in giro per le dimensioni della sua testa, gli haters: “Ecco perché porta il cappello”

La quarantaduenne Paris Hilton tuona sui social, dopo l’ennesimo attacco degli haters al piccolo Phoenix, il figlio di 10 mesi irriso per la dimensione della sua testa. Quando l’influencer pubblica degli scatti del piccolo, il numero di commenti lievita inspiegabilmente: c’è chi irride il bimbo per la forma del viso, che parrebbe esageratamente grande rispetto al corpo, poi c’è anche chi mostra “preoccupazione” sulle condizioni di salute del figlio di Paris Hilton, pensando che stia affrontando una malattia.

Amici 23: Nicholas Borgogni é bocciato e Giovanni Tesse promosso/ Le pagelle della Celentano sul team Todaro

In questo senso, alcuni giorni dopo l’arrivo della seconda figlia, London, nata come il fratellino da una maternità surrogata, la star ha fatto capire di essere molto irritata dai continui attacchi che hanno fatto scattare un istinto protettivo nei confronti della sua famiglia. Per quanto riguarda gli attacchi a Pohenix, Paris Hilton non è rimasta con le mani in mano e ha sbottato duramente contro chi ha alzato la voce. “Di solito non rispondo mai però avevo il cuore spezzato perché non pensavo che la cattiveria della gente arrivasse a tanto”, il primo commento di Paris Hilton.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, primo aereo insieme al Grande Fratello 2023/ Ecco il messaggio dei fan

Paris Hilton, lo sfogo sui social contro gli haters non passa inosservato

“Ho risposto ad alcuni commenti cattivi che ho ricevuto a corredo di un post che ho pubblicato sul mio profilo Instagram ed ho risposto che ci sono persone malate in questo mondo ma che il mio angelo è perfettamente sano“. Lo scatto postato da Paris Hilton sul suo account Instagram la vede coinvolta in un dolcissimo scambio con il figlio, che però come dicevamo è stato insultato e preso di mira per il suo aspetto fisico.

Basti pensare che uno dei commenti meno aggressivi è di questo tenore: “Ecco perché indossa sempre un cappello nelle foto”. Insomma, come spesso succede i social mettono in evidenza il lato peggiore delle persone, quelle che commentano e sentenziano su tutto ovviamente.

Ricky Tognazzi: “Quando sei figlio d’arte ti spalancano le porte, però…”/ “Mio padre è stato il mio faro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA