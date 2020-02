Figlio Fabio Testi bloccato in Cina per Coronavirus/ “Non può lasciare il paese”

Il Coronavirus ha messo in allarme tutto il mondo. Il virus che arriva dalla Cina e che ha già contagiato migliaia di persone ha messo il nostro paese in allerta. Nella Casa del Grande Fratello Vip nessuno sa quanto sta accadendo in queste settimane, eppure uno di loro è stato colpito in prima persona da questo allarme. Pare infatti che il figlio di Fabio Testi, Fabio Junior Testi, sia bloccato in Cina e non possa fare rientro in Italia proprio a causa dell’allerta Coronavirus. A rivelare l’indiscrezione è stato il fotoreporter Alan Fiordelmondo che ha svelato la notizia attraverso il suo profilo Instagram ufficiale rimandando poi al suo portale WolfBreak. Non sono ancora noti, o comunque chiari, i dettagli di questa vicenda e se il figlio di Testi potrà rientrare a breve in Italia.

Il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina per il Coronavirus? L’indiscrezione

Fiordelmondo sul suo portale scrive: “L’attore Fabio Testi, attualmente inquilino della casa più spiata d’Italia come concorrente del GF Vip […] non può certo sapere cosa stia accadendo nel mondo circa il problema sanitario che sta flagellando la Cina” e ancora “Non può sapere quindi che suo figlio Fabio Testi jr si troverebbe attualmente rinchiuso in Cina, dove gestisce delle attività con altri italiani, e che pare non possa lasciare il paese asiatico proprio a causa del Coronavirus.” Dunque, il figlio di Testi e della stilista spagnola Lola Navarro starebbe bene ma sarebbe ancora bloccato in Cina. Difficile, al momento, prevedere quali sviluppi avrà questa delicata vicenda. Molto probabile, invece, che Alfonso Signorini sveli ai concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, quanto sta accadendo nel mondo in queste settimane.

