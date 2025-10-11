Figlio Martina Colombari, chi è Achille Costacurta: ha sofferto di dipendenza dalla droga e rischiato la vita

Martina Colombari si gode l’avventura a Ballando con le stelle e a fare il tifo da casa per la madre ci sarà Achille, il figlio della showgirl che ha incontrato diversi problemi negli ultimi anni. Ma l’affetto della madre del padre Billy Costacurta non sono mai venuti meno, proprio nei momenti di maggior difficoltà la famiglia si è chiusa a pugno per cercare una soluzione ai problemi e alle dipendenze che hanno afflitto Achille Costacurta. In una toccante intervista concessa tra le colonne di Repubblica, Achille Costacurta ha raccontato la sua battaglia con la droga che ha rischiato di ucciderlo: “Ho provato a togliermi la vita con sette boccette di metadone. L’equivalente di 40 grammi di eroina. Nessuno sa spiegarsi come io sia ancora vivo” le parole del ragazzo che ha sollevato un vero e proprio caso divenuto molto popolare negli ultimi mesi.

Filippo Magnini, chi sono i genitori Gabriele e Silvia / Uniti sia nell'amore che nelle grandi difficoltà

Sempre riguardo al momento complicato affrontato, il figlio di Martina Colombari ha ricordato alcuni dei passaggi salienti: “Avevo 17 anni, ero rinchiuso in un centro penale minorile a Parma e dopo un anno e sette mesi non ce la facevo più” ha confessato Achille Costacurta a Repubblica.

Figlio Martina Colombari, la battaglia di Achille Costacurta

La famiglia di Martina Colombari non ha vissuto un periodo semplice, visto che ha dovuto fare i conti con la dipendenza di Achille Costacurta. Di conseguenza anche il rapporto del ragazzo con i genitori si era fatto più complicato:

Rosa Chemical è fidanzato con Vera Gemma?/ Esplodono le voci sul flirt nato a Ballando con le stelle

“Non tocco droghe, sto bene e ho recuperato il rapporto con i miei genitori. Prima litigavamo ogni giorno, ora siamo uniti. Se torno tardi, li chiamo” ha raccontato il figlio di Martina Colombari soffermandosi sul legame ritrovato con l’ex Miss Italia e con l’ex difensore del Milan. Non tutti i mali vengono per nuocere, la famiglia Colombari e Costacurta è riuscita a ritrovare serenità con il figlio Achille dopo anni bui e tempestosi.