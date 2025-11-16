Figlio Renato Zero, chi è Roberto Anselmo Fiacchini: "E' stato adottato dopo aver perso i genitori"

Renato Zero sarà tra i grandi ospiti di questa sera a Che tempo che fa, il celebre cantante ha sempre dedicato una fetta di vita e di cuore alla crescita di Roberto Anselmo Fiacchini., il figlio adottato dopo la perdita dei genitori. Nel corso degli anni il cantautore romano ha sempre prestato grande attenzione a Roberto Anselmo. Nato a Roma nel 1973, Roberto Anselmo ha perso i genitori quando era ancora piccolo, finendo in orfanotrofio, ma non sono molte altre le info riguardo alla sua vita prima dell’incontro con Renato Zero. Come ha raccontato l’artista stesso in un’intervista, i due si sono incontrati per la prima volta al cinema e da quel momento il loro legame è cresciuto, fino a diventare speciale e inattaccabile.

In una intervista concessa al magazine Grazia, Renato Zero ha rivelato riguardo alla nascita del rapporto con Roberto Anselmo: “Sono sempre stato portato a prediligere le persone sfortunate. Roberto aveva perso i genitori e ho sentito che era giusto potergli dare un supporto morale, poi diventato anche istituzionale” le parole del cantante romano.