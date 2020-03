Figlio ubriaco violenta la madre/ Orrore a Subiaco, 38enne arrestato

Un orribile caso di cronaca scuote la quotidianità di Subiaco, Comune del Lazio: come riferito da “Il Messaggero”, un figlio ubriaco ha violentato sua madre. L’uomo, 38 anni, ha stuprato colei che lo ha messo al mondo nella notte fra domenica 1 e lunedì 2 marzo, all’interno dell’abitazione della 57enne. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno intercettato per strada la donna, nel frattempo finalmente divincolatasi dalla morsa del raptus di follia del ragazzo. “Vi prego, aiutatemi: mio figlio mi ha fatto molto male” avrebbe detto loro, che non ci hanno pensato due volte e hanno allertato prontamente i carabinieri. Questi ultimi hanno arrestato il figlio, in evidente stato d’ebbrezza: un soggetto, stando a quanto raccolto dal quotidiano capitolino, ben noto ai servizi sociali, dal momento che già in passato si era reso protagonista di violenze fisiche ai danni della madre (percosse) e fu denunciato dalla stessa, la quale però decise di ritirare la denuncia. La signora si trova ora ricoverata presso l’ospedale di Tivoli, ove è stata trasferita dopo i primi accertamenti eseguiti presso il nosocomio della zona, al quale è giunta in gravi condizioni. Anche secondo gli esami condotti dai medici, non vi sono dubbi: vi è stata violenza sessuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA