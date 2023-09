Figliuolo: “449 milioni per danni da alluvioni”/ “Opere di difesa idraulica, viabilità e pubbliche”

Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione in Emilia Romagna, Marche e Toscana a seguito dell’alluvione, in una intervista a Il Sole 24 Ore, ha fatto il punto sullo stanziamento dei fondi per la causa. È in arrivo infatti un pacchetto di ordinanze da un totale di 449 milioni di euro “destinati a opere di difesa idraulica, viabilità e opere pubbliche” per la messa in sicurezza del territorio.

Figliuolo: “alluvione Emilia Romagna, pronti primi 876 milioni”/ “Risarciremo tutti: 1,3 miliardi per urgenze

Il numero di Comuni alluvionati a oggi è di 91, ma la commissione sta valutando le richieste ricevute ed effettuando i sopralluoghi in modo da potere ampliare la lista. L’obiettivo è permettere la ripartenza, ma con un occhio verso il futuro. “Ricostruzione significa superamento dell’emergenza. Occorre ripensare al territorio anche in considerazione dei cambiamenti climatici e sviluppare la progettualità secondo determinate direttrici: edifici pubblici, beni culturali, infrastrutture stradali e ambientali, e interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico. Al centro c’è la rigenerazione urbana nel rispetto dell’identità territoriale e soprattutto il rafforzamento delle difese del territorio, fornendo il necessario spazio ai fiumi e delocalizzando gli edifici posizionati in modo critico”, ha spiegato.

Alluvione Emilia Romagna, Figliuolo: "A breve il portafoglio"/ Bonaccini: "Lavoreremo insieme"

Figliuolo: “449 milioni per danni da alluvioni”. Il piano

Il lavoro di Francesco Paolo Figliuolo e della commissione non sarà comunque pratico, dato che molte operazioni sono burocratiche. È necessario, in tal senso, che le imprese e le famiglie che hanno subito danni abbiano chiarezza su come avverranno rimborsi. “La prospettiva del Governo è quella del pieno risarcimento. In questa direzione vanno le prossime ordinanze per famiglie e imprese, con le quali forniremo le indicazioni sulle modalità di inoltro delle domande, sulle perizie asseverate e sulle schede tecniche di rilevazione dei danni. Per accelerare le procedure per i ristori, attraverso un’ordinanza che sto per firmare, sarà adattata per la gestione delle istruttorie la piattaforma informatica Sfinge già in uso per il sisma in Emilia-Romagna”, ha preannunciato.

LE NOMINE DEL GOVERNO/ Panetta a Bankitalia, Figliuolo in Romagna: realtà, apparenze e ritardi

“Intanto, tramite la Protezione Civile, continua l’erogazione da 3 a 5mila euro per ciascun nucleo familiare. A oggi sono 17.500 i contributi, per un totale di 52,5 milioni. Continueremo a erogare i contributi di autonoma sistemazione, dai 400 ai 900 euro mensili, alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. I contributi erogati finora ammontano a circa 7,6 milioni”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA