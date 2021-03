Figliuolo: “In arrivo 2,8 milioni di vaccini”/ Speranza: “Piano è nostra priorità”

La campagna vaccinale prosegue senza sosta e l’obiettivo è quello di arrivare a quota di 500 mila somministrazioni al giorno. Buone notizie arrivano dal generale Francesco Paolo Figliuolo: in visita all’hub vaccinale di Messina, il commissario per l’emergenza Covid ha annunciato l’arrivo di quasi tre milioni di dosi.

U Mask 2.1, stop vendita nuovo modello/ Il Ministero: “Potenziali rischi alla salute”

Ai microfoni dei cronisti presenti in Sicilia, nella prima delle due tappe isolane, Figliuolo ha spiegato che tra il 29 marzo e il 3 aprile è previsto l’arrivo in Italia di 1 milione di dosi Pfizer, 500 mila dosi di Moderna e 1 milione e 300 mila dosi di Astrazeneca.

Speranza: “Piano vaccinale è la nostra priorità”

Nel corso del suo intervento in Sicilia, il generale Figliuolo ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale nella regione guidata da Nello Musumeci, sottolineando che «sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno del target della campagna vaccinale»: «E’ chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50 mila dosi». Oltre al commissario Figliuolo, sul piano vaccini è intervenuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza, protagonista questa mattina di una visita ai Nas di Latina: «Questa mattina a Latina ho ringraziato i Carabinieri Nas – Nucleo Tutela della Salute – che nei giorni scorsi sono prontamente intervenuti con i controlli sugli stoccaggi dei vaccini. La campagna vaccinale è la priorità del Paese. Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo».

Brusaferro: “Curva decresce, estate più libera”/ “La scuola è sempre stata priorità”

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini Covid oggi 27 marzo/ Speranza: "Reithera pronto entro l'autunno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA