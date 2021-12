Figliuolo “Pillole anti-Covid già arrivate in Italia”/ “12mila dosi antivirali Merck”

Tra gli antivirali e i nuovi vaccini, il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha fatto il punto della situazione ai microfoni de Il Messaggero. Il generale ha reso nota un’importante novità sulle pillole anti-Covid: le prime dosi del farmaco Merck, 12 mila trattamenti, sono già arrivate in Italia, in anticipo sui tempi previsti.

Molnupiravir, ok Fda a farmaco Merck/ Ma no under 18 "può influenzare crescita ossea"

Francesco Paolo Figliuolo si è poi soffermato su Novavax, il nuovo vaccino approvato ieri dall’Aifa dopo il via libera dell’Ema: «Per quanto riguarda i vaccini, l’Ema, in data 20 dicembre, ha approvato il quinto vaccino per la prevenzione del Covid-19 nell’Unione Europea. Si tratta del vaccino nuvaxovid (Novavax), che è un vaccino a base proteica indicato per gli over 18. La prima tranche arriverà presumibilmente già alla fine del mese di gennaio».

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 23 DICEMBRE/ 44.595 casi, 168 morti, +13 t.i.

FIGLIUOLO SUL CONTACT TRACING

Nel corso della lunga intervista rilasciata al quotidiano capitolino, il generale Figliuolo ha fatto il punto sul contact tracing, sottolineando che la situazione attuale vede il personale sanitario della Difesa operare su richiesta delle Asl «qualora le Regioni necessitino di supporto per soddisfare le richieste che provengono dalle scuole». Il commissario ha rimarcato che fino adesso sono sei le Regioni che hanno richiesto l’intervento delle forze armate: «La Difesa – nell’ambito dell’operazione Athena – ha messo a disposizione team mobili e laboratori di biologia molecolare. Ad oggi, su richiesta delle ASL, il Comando Operativo di Vertice Interforze ha pianificato e gestito interventi presso 300 istituti scolastici effettuando oltre 12 mila tamponi».

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 23 DICEMBRE/ +45 morti, tasso positività 6,2%

© RIPRODUZIONE RISERVATA