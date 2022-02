Figliuolo: “Quarta dose per i fragili dall’1 marzo”/ “Novavax arriva in settimana”

Il commissario straordinario per l’emergenza covid, il generale Figliuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti, a margine di una visita presso l’ospedale pediatrico Meyer. Figliuolo ha parlato della quarta dose del vaccino anti covid, che dovrebbe scattare nel giro di pochi giorni: “Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva” per le categorie fragili, e “la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo, quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”.

Il commissario per l’emergenza del covid ha snocciolato anche i numeri legati alla campagna di vaccinazione anti covid in Italia, sottolineando come le persone che abbiano completato il ciclo vaccinale siano pari all’89 per cento del totale, con i guariti invece al 94: “Noi oggi abbiamo, con il ciclo completo, l’89% dei cittadini italiani, quindi oltre 48 milioni. Se pensiamo a prima dose e guariti, siamo quasi al 94%, quindi quasi 51 milioni. Dobbiamo continuare a vaccinare sperando che ci siano ancora persone esitanti che abbiano compreso, finalmente, l’importanza del vaccino”.

FIGLIUOLO E IL NOVAVAX: “A MARZO ALTRE DUE MILIONI DI DOSI”

Chiusura dedicato al vaccino Novavax, il vaccino anti covid prodotto con una tecnica più “tradizionalista” rispetto a quello a mRna come Pfizer e BioNTech, ormai prossimo a giungere in Italia, seppur con circa un mese di ritardo.

“Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax, ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino”. Secondo gli addetti ai lavori il Novavax potrebbe essere il vaccino adatto per convincere anche i più scettici, proprio perchè realizzato con metodi “classici”: staremo a vedere se le previsioni si riveleranno azzeccate o meno.

