Fiippo Bisciglia inviato de La Talpa?/ Maria De Filippi non molla l’ex gieffino e…

Filippo Bisciglia verso La Talpa come inviato

Filippo Bisciglia potrebbe tornare in tv già nella primavera del 2023. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato il conduttore di Temptation Island raccontando le storie d’amore, i problemi e i sogni delle coppie che hanno partecipato, nel corso degli anni, alla trasmissione. Con la scelta di cancellare definitivamente Temptation Island dal palinsesto, il pubblico di canale 5, durante l’estate 2022 è rimasto orfano di Bisciglia che, tuttavia, per decisione di Maria De Filippi, dovrebbe tornare in televisione con un ruolo nuovo ed inedito.

Filippo Bisciglia fuori dalla tv con Temptation island/ Nuovo ruolo a La Talpa?

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da TvBlog, infatti, Bisciglia potrebbe tornare in tv come inviato della nuova edizione della Talpa. Dopo anni di assenza dal palinsesto, La Talpa tornerà in onda su canale 5 nella primavera del 2023, probabilmente al termine della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel ruolo di inviato potrebbe esserci proprio Bisciglia.

La talpa 2023 cast, Filippo Bisciglia inviato?/Trapelano i nomi di 3 papabili ingaggi

Filippo Bisciglia e Silvia Toffanin i nomi su cui punta Maria De Filippi?

Se Filippo Bisciglia è il nome su cui Maria De Filippi che produrrà La Talpa con la sua società per il ruolo di inviato, per quello di conduttrice, il nome in pole resta quello di Silvia Toffanin che tornerà in onda durante il sabato pomeriggio di canale 5 con la nuova edizione di Verissimo.

Oer la conduzione de La Talpa “resterebbe in piedi la soluzione Silvia Toffanin, che da una parte andrebbe a consolidare il feeling con la De Filippi, dall’altra permetterebbe alla conduttrice di sperimentarsi in uno spazio extra rispetto alla comfort zone di Verissimo”, fa sapere TvBlog. Le indiscrezioni saranno confermate?

Filippo Bisciglia rompe il silenzio: "Chiusura Temptation Island? Mi fa male"/ "Eravamo una famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA