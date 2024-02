Fiks dei La Sad, chi è Enrico Fonte/ Dalla emo italiana al Festival di Sanremo 2024: cresta rosa e…

Fiks de La Sad, chi è Enrico Fonte in gara a Sanremo 2024 con “Autodistruttivo”

Fiks de La Sad è uno dei tre componenti del gruppo musicale punk-emo-trap in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Autodistruttivo”. È riconoscibile per la sua cresta rosa: un taglio di capelli punk che non è passato affatto inosservato durante il red carpet di Sanremo 2024. All’anagrafe Enrico Fonte, il cantante è senza alcun dubbio il tutto fare della band. Nato, musicalmente parlando, con la emo trap, Enrico Fonte è poi passato alla musica punk. Non solo un performer, visto che nella sua vita lavora anche come videomaker e producer.

Enrico Fonte, Fiks de La Sad, è originario di Riviera del Brenta, in Veneto e ha indiziato a farsi conoscere nel panorama musicale italiana intorno al 2016 con la pubblicazione dei primi singoli. Si trattava di brani di stampo punk e rage trap. Poi nel 2020, durante il lockdown, ha deciso di fondare con Theø (Matteo Botticini) e Plant (Francesco Emanuele Clemente) il gruppo musicale de La Sad.

Enrico Fonte: dalla musica emo alla nascita del gruppo punk-trap de La Sad

Enrico Fonte è Fiks, fra i principali esponenti della cosiddetta nuova emo italiana. Nel 2020, durante la pandemia da Covid-19, ha fondato con Theo e Plant il collettivo punk-emo-trap La Sad. L’estetica delle band riporta ai gruppi dei primi anni 2000 come Blink 182 e Sum 41, ma nei loro testi si affrontano tematiche difficili come la depressione, l’uso di sostanza e le difficoltà delle relazioni umane. Nel 2022 il debutto nell’industria discografica con il disco “Stop alla sad” riproposto anche in versione deluxe arricchita da tracce inedite e dai feat dei colleghi Villabanks, Youv Dee e Steven Moses. Due anni dopo la grandissima occasione: la partecipazione alle 74esima edizione del Festival di Sanremo grazie ad Amadeus che ha creduto nel brano presentato.

Una canzone dal titolo Autodistruttivo che hanno presentato così alla stampa: “Sanremo è l’occasione per portare nella più grande vetrina che ci sia il nostro messaggio al cento per cento: tutti noi nella vita passiamo periodi difficili in cui si corre il rischio di autodistruggersi, ma bisogna darsi una scossa. Perché la rabbia lasci il posto alla rivalsa e alla rivoluzione”.











