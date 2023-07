Filadelfia invasa dagli zombie/ I video dei devastanti effetti della droga tranq

Filadelfia, la più grande città dello stato della Pennsylvania, negli USA, sembra essere invasa da una vera e propria orda di zombie, degna di un film a tema. Non si tratta, tuttavia, di persone defunte e tornate in vita, ma di tossici dipendenti da quella chiamata in gergo “tranq”, ovvero la xilazina, un farmaco utilizzato tendenzialmente negli allevamenti, che ha l’effetto di aumentare la potenza di eroina, cocaina e fentanyl.

COREA DEL NORD, ARRESTATO SOLDATO USA CHE HA SUPERATO CONFINE/ "Sconfinato senza autorizzazione"

Camminando per Filadelfia è piuttosto facile imbattersi in tossici sotto l’effetto della tranq, che giacciono quasi esanimi ai bordi delle strade. Alcuni, come dimostrano diversi video diffusi online, rimangono in piedi, ma completamente incoscienti, con gli arti e la testa a penzoloni che sballottano a destra e sinistra. Altri, invece, sono privi di conoscenza, accasciati a terra, inabili a muoversi, parlare e, in molti casi, addirittura respirare. Insomma, la droga tranq sembra aver trovato una sorta di mercato privilegiato a Filadelfia, nonostante le continue promesse delle amministrazioni di frenare quello che può facilmente degenerare in un problema tanto per la salute pubblica, quando per la sicurezza dei residenti.

John Kerry in Cina/ "Il cambiamento climatico è una minaccia per l'umanità"

Filadelfia e gli zombie sotto l’effetto della tranq

Oltre al complicato diffondersi della droga tranq a Filadelfia, la città “dell’amore fraterno” si trova anche a fare i conti con un tasso di criminalità in preoccupante crescita. Si tratta di due situazione, ovviamente, correlate, con i tossici che, pur di trovare i soldi per una nuova dose, ricorrono ad ogni mezzo, anche alle rapine a mano armata, o ai furti in auto, attività commerciali e abitazioni lasciate vuote per alcune ore.

La tranq che si sta diffondendo sempre di più a Filadelfia, inoltre, provoca effetti ampiamente dannosi per la salute dei tossici. Sono frequenti, infatti, le lesioni sul corpo, i bubboni, le scarnificazioni e la perdita di interi lembi di carne marcescente, così come l’esposizione delle ossa. I tossici, inoltre, pur di drogarsi non mangiano, con l’effetto che appaiono completamente deperiti, senza forze o carne addosso. E gli effetti sulla salute, inoltre, rendono ai tossici di Filadelfia impossibile ricorrere ai servizi contro le dipendenze, che non accettano persone con evidenti lesioni corporee.

Zuppi negli Usa, oggi incontra Biden/ Missione di pace Papa Francesco: i 3 dossier sull’Ucraina

I video dei devastanti effetti della droga tranq a Filadelfia

🇺🇸 This is how the deplorable situation of drug addicts and homeless people in the USA was displayed. ▪️The city of Philadelphia has become a home for both the addicts and the homeless. ▪️In 2020, 93,000 people died from drug overdoses pic.twitter.com/7iEzdmUKrl — Chronicles of Shame (@ShameChronicles) November 16, 2021

A scene from the streets of Philadelphia, #America, which disturbed us with (human rights), where homeless people and drug addicts spread out on the streets without shelter!

.

.

If America had focused on solving the problems of these people instead of killing innocent people… pic.twitter.com/aWCUhJOwjr — 🇸🇦🏅BANDAR AHMD🏅🇸🇦 (@inobandar) March 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA