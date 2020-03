Filaindiana.it cos’è?/ Per sapere la coda nei supermercati e il tempo di attesa

In questo periodo di emergenza in cui moltissimi stanno prendendo d’assalto i supermercati con il timore di chiusure drastiche, o di rimanere senza cibo, sono nati alcuni siti e alcune app decisamente utili, come ad esempio FilaIndiana. Che cosa è? Come si può intuire già dal nome, si tratta di uno spazio web (che potrete trovare digitando l’indirizzo sul vostro browser, filaindiana.it), che permette di scoprire come è la fila nel supermercato che vi interessa. Molti di voi, in questi giorni, avranno dovuto attendere diverso tempo prima di poter entrare in un determinato supermercato che sia Carrefour, Esselunga, Coop, Iper, Eurospin e via discorrendo. Questo perchè le vigenti restrizioni non permettono assembramenti, di conseguenza non è possibile affollare le corsie dei supermercati ma bisogna entrare scaglionati. Ecco, l’obiettivo di filaindiana.it è quello di segnalare lo stato dello store che ci interessa, per capire a quanto ammonta la fila.

FILAINDIANA.IT: IMPORTANTI LE SEGNALAZIONI DEI VARI CLIENTI

Quando aprirete il sito vi verrà prima di tutto chiesta la vostra posizione geografica, dopo di che, dopo qualche istante, si aprirà la mappa da voi segnalata, con i vari supermercati. Cliccando sull’icona degli store, verrà quindi specificato il numero di persone in coda e il tempo stimato di attesa. Ad esempio, cliccando ora sul Carrefour di piazza Santo Stefano in Milano, si segnalano solamente tre persone in attesa, per una coda che non dovrebbe durare più di cinque minuti: comodo no? Ovviamente lo spazio web si nutre delle segnalazioni dei clienti, di conseguenza, più i vari utenti partecipano, e più le code risultano essere dettagliate e quindi veritiere. Aprendo il pop-up del supermercato è infatti possibile fare click su un banner giallo con scritto “Sono in coda qui”, di conseguenza l’attesa e il numero di persone all’ingresso vengono aggiornati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA